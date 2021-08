Amenzi de zeci de mii de lei în raioanele aflate sub cod roşu de alertă epidemiologică. Oamenii legii spun că cele mai multe procese verbale au fost întocmite cetăţenilor care nu purtau măşti de protecţie sau celor care nu s-au conformat cerinţelor poliţiei. Cele mai multe amenzi au fost aplicate în raioanele Soroca și Cahul, unde rata de vaccinare nu ajunge nici la 20%.



Primul raion în care a fost reinstituit codul roşu de COVID-19 este Cahul. Aici, timp de 12 zile, oamenii legii au aplicat amenzi de peste 45 de mii de lei.



''Pe întreg raionul Cahul au fost aplicate 41 de amenzi în valoare de 45.650 de mii de lei. Angajaţii poliţiei Cahul monitorizeză răspândirea infecţiei COVID-19 prin discuţii cu oaspeţii şi cu locuitorii raionului Cahul'', a declarat ofiţerul de presă al IP Cahul, Cristina Ciobanu.



Nici locuitorii oraşului Vulcăneşti din Autonomia Găgăuză, care la fel se află sub cod roşu de COVID, nu a scăpat de amenzi. Potrivit ofiţerului de presă al Inspectoratului de Poliţie din UTA Găgăuzia, Oxana Gaţenco, valoarea amenzilor aplicate pentru nerespectarea normelor epidemiologice este de 23 de mii de lei. Sub cod roşu de alertă se află şi municipul Soroca şi opt sate din acest raion.



''Ultima hotărâre a Comisiei Naţionale de Sănătate Publică a fost instituită la 17 iulie şi până astăzi angajaţii Inspectoratului de Poliţie Soroca au întocmit 147 de procese verbale pe numele persoanelor care nu au respectat măsurile sanitare anti-covid. Suma totală a amenzilor aplicate este 306 mii de lei'', a spus

ofiţerul de presă al IP Soroca, Svetlana Talpă.



Potrivit autorităţilor din sănătate, pentru formarea imunităţii colective trebuie să se vaccineze 70 la sută din populaţie. În prezent, s-au imunizat complet doar puţin peste 15% dintre cetățeni.