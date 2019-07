AMENINŢĂRI CU RĂFUIALĂ FIZICĂ. Un deputat PAS ar fi ameninţat un locuitor din Puhoi

Deputatul PAS Petru Frunze ar fi amenințat un om din satul Puhoi din raionul Ialoveni cu răfuială fizică. S-ar fi întâmplat în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, când Frunze era primar al acestei localităţi. Jurnaliştii de la portalul telegraph.md au publicat o înregistrare audio în acest sens.



"Tu ești sănătos la cap? – Dar nu așa ai spus: ai să vezi tu după votare? De ce amenințați lumea? – Eu am spus, eu am spus… ți-ai făcut drum la tine la poartă. – Ce drum mi-am făcut?! – Dar unde ți-ai făcut, unde ți-ai făcut? – La oameni am făcut! – Dar la oamenii ceea? – Dar ăștia ce nu-s oameni? – Uăi nu răcni la mine, rapăn ce ești, ai înțeles? – Nu răcnesc! – O să te ia toți dracii, ai înțeles? – Ce spui tu? – O să vezi după asta, o să te ia toți dracii. – Liniștește-te! De ce ameninți lumea? Ești primar sau ce! – Și ce dacă-s primar?! – Lasă că după alegeri… – Nu mă amenința, măi Petru! – Eu, eu separat o să mă lămuresc cu tine."



Petru Frunze a declarat pentru postul nostru de televiziune că nu s-a referit la tragerea la răspundere a bărbatului.



"Eu aș considera că el m-a amenințat și m-a calomniat. Din înregistrare se vede clar că el a început a ridica vocea la mine. Am spus că o să fie tras la răspundere ulterior. Acolo nu este înregistrat, discutat că o să te ameninț, că am amenințat."



Jurnaliștii de la Telegraph au mai scris că în 2006, în satul Puhoi, Petru Frunze şi un amic de-al său au bătut cu bestialitate un bărbat până l-au lăsat inconştient afară la o temperatură de minus zece grade.

Aceştia l-ar fi deposedat de bani şi mai multe bunuri, printre care un lănțişor de aur și o geacă din piele. Potrivit jurnaliştilor, victima a depus plângere la poliție, dar mamele agresorilor l-ar fi convins să-i ierte. În schimb, trebuiau să-i fie restituite bunurile și compensate cheltuielile pentru tratament. Telegraph a publicat o recipisă, semnată de Petru Frunze, în care scrie că a plătit 5 500 de lei până în 12 ianuarie 2006 şi îşi asumă obligativitatea să achite restul banilor până la însănătoșirea victimei.

Doar că, potrivit Telegraph, Petru Frunze a restituit doar parte din sumă. Victima a cerut banii, dar ar fi fost din nou amenințată cu bătaia. Solicitat să comenteze acest caz, Petru Frunze a declarat că nu a fost implicat în bătaie şi a semnat recipisa pentru a garanta că prietenul său îi va plăti victimei toate cheltuielile.



"Eu nu sunt vinovat în situația respectivă. Nu am fost parte pe proces, nu am fost învinuit, nu am fost sancționat contravențional sau penal. În rest, nicăieri acolo nu este invocat faptul că eu am bătut sau l-am deposedat", a spus PETRU FRUNZE, deputat PAS.



Victima le-a povestit jurnaliștilor de la Telegraph că și acum îi este frică de Petru Frunze, mai ales că a ajuns deputat și face parte din partidul aflat la guvernare. În timpul campaniei electorale, Maia Sandu a declarat că fiecare candidat al PAS va trece filtre de integritate, iar persoanele cu trecut dubios nu vor ajunge în Parlament.