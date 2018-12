Ambulanță Mercedes în comuna Băcioi. Peste 12.000 de oameni vor beneficia de asistență medicală urgentă de calitate

. Asta pentru că, dotată cu echipament modern.Acum,"Merită comuna Băcioi să aibă o ambulanță mai bună și mai rapidă. Am ajuns și eu într-o situație când am așteptat foarte mult și sper acum să ajungă mai repede", a spus o localnică."E foarte bine. Satul Băcioi demult necesită așa transport. Transportul vechi era într-o situație deplorabilă, dar acesta va fi de mare folos", a menţionat un localnic.Când timpul e rău, nu putem să ne deplasăm. Drumurile erau rele, era glod și nu puteam intra cu mașinile. Au fost timpuri când am bucsat și au ieșit pacienții și au ajutat la împins mașina".Noua autosanitară a fost adusă la inițiativa deputatului democrat Constantin Țuțu."Când am avut întâlnire cu oamenii, ei au rugat să aduc o mașină nouă pentru ei, pentru că erau mașinile astea vechi, care uneori nici nu se porneau. Am rugat colegii din Guvern, am făcut toate demersurile ca să ajungă această mașină aici", a declarat Constantin Ţuţu, deputat PDM "Din banii europeni, 12 milioane de euro, care au fost alocate Republicii Moldova , a fost deja petrecută licitația și noi așteptăm la începutul anului, în martie, aprilie să vină mai bine de 180 de automobile", a precizat Boris Golovin, deputat PDM . De la începutul acestui an, au fost cumpărate 110 autosanitare noi, care au fost distribuite în raioanele din ţară, dar și în municipiul Chișinău.