Ambrozia va fi inclusă în LISTA PLANTELOR INTERZISE. Solicitarea făcută de premierul Pavel Filip (VIDEO)

Ambrozia va fi inclusă în lista plantelor interzise în Republica Moldova. Cu o solicitare în acest sens a venit premierul Pavel Filip care a cerut ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici să pregătească o hotărâre de Guvern în acest sens.

Premierul Pavel Filip a dat exemplu decizia luată de autorităţile din România, care au adoptat un cadrul legislativ ce interzice această plantă.

"Nu ştiu cum s-a întâmplat că această plantă nu se regăseşte în lista plantelor interzise în Republica Moldova, chiar dacă ani în urmă ea era în această listă. Domnule ministru Volconovici, vreau să vă atrag atenţia la capacitatea funcţionarilor în minister atunci când veniţi cu proiectele în şedinţele de Guvern. Sub acoperişul că este un proiect de aliniere la legislaţia europeană, această plantă nu ştiu de ce a dispărut din această listă. Îmi doresc foarte repede să apară înapoi, să veniţi în acest sens cu un proiect de hotărâre de Guvern să fie în lista plantelor interzise. Şi odată ce va fi în această listă, atunci vor putea fi aplicate amenzile şi luate măsurile respective pentru cei care vor încălca legea. Zile la rând am avut informaţii şi am întâlnit oameni, pentru că această plantă provoacă o alergie destul de puternică. Vecinii noştri din România au aprobat un cadru legal prin care este interzisă această plantă", a spus premierul Pavel Filip.

PUBLIKA.MD aminteşte că ambrozia este o buruiană invazivă originară din America de Nord. Creşte pe marginea drumurilor, pe ogoare, prin culturi de trifoi, ruini şi locuri lăsate în paragină (de aici denumirea populară: iarbă de paragină, iarba pârloagelor, floarea pustei).

A fost introdusă în Europa cu diferite cereale, fiind semnalată pentru prima dată în 1863 în Germania. Ambrozia este cea mai alergenică plantă din România. Polenul acestei plante, purtat de vânt, provoacă polinoze (rinită alergică, conjunctivită alergică, astm, leziuni urticariene de contact) la sfârşitul verii - începutul toamnei, fiind unul dintre factorii agravanţi ai astmului bronşic.

Cei mai afectaţi de alergia la ambrozie sunt bolnavii de astm, care în cazul declanşării unor crize, pot ajunge chiar la urgente. Specialiştii spun că, mai devreme sau mai târziu, toate persoanele expuse zilnic la acest gen de polen vor ajunge alergice.

Planta s-a aclimatizat uşor - răspândirea sa a fost ajutată de încălzirea globală. În contextul încălzirii globale a crescut foarte mult producţia de polen de ambrozie.

Cantitatea de polen se dublează în perioadele de secetă şi temperaturi crescute. Persoanele sensibile au probleme toată vara din cauza acestui polen, cele mai frecvente simptome fiind strănuturile, rinoreea, congestia nazală, conjunctivita alergică, manifestată prin lăcrimare, prurit şi eritem ocular. De asemenea, la persoanele care smulg ambrozia poate apărea dermatita de contact.