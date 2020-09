Ambrozia dă din nou bătăi de cap. Oamenii se plâng că nu pot ieşi din case

Ambrozia le dă mari bătăi de cap celor alergici. De câteva săptămâni, oamenii se plâng că nu pot ieşi din case fără măşti şi spray-uri nazale. Asta deşi autorităţile municipale susţin că au fost utilizaţi 550 de litri de erbicide şi că s-a intervenit în toate sectoarele Capitalei.



Igor Prepeliţa spune că în fiecare sezon cheltuie aproximativ două mii de lei pe medicamente. Excepţie este acest an, pentru că şi-a procurat măşti speciale, care îl protejează atât de noul coronavirus, cât şi de polenul ambroziei.



"Din anul 2011 de când eu sufăr de alergie la polenul de ambrozie, am administrat foarte multe medicamente. Însă din acest an, de când am început să port acest respirator eu mă simt mult mai bine şi administrez foarte puţine medicamente.", a spus IGOR PREPELIŢA, locuitor al Chişinăului.



Deşi autorităţile spun că au intervenit în toate sectoarele Capitalei, în cartierul Telecentru am găsit un lan plin cu ambrozie.



"Mă deranjează foarte tare. Am dureri de cap, ochi înlăcrimaţi, strănuturi foarte dese, nas înfundat. Ne afectează foarte tare, şi pe copii, şi pe vecini. Pe toţi ne afectează.", a zis IULIA GORPASÎN, locuitoare a Chişinăului.



Şi alţi locuitori din zonă spun că au iritații din cauza plantei. Preşedintele asociaţiei de locatari spune că a făcut mai multe demersuri la autorităţi, dar fără succes.



"Am scris scrisori şi la Primăria Chişinău, şi la cea din Codru ca să fie creată o comisie ca să verifice terenurile şi să rezolve cumva problemele. Până acum nu s-a făcut nimic. Ambrozia înfloreşte.", a zis SERGHEI CHIRNEV, preşedintele cooperativei de vile.



Şeful Întreprinderii "Spaţii Verzi" susţine, însă, că lupta cu ambrozia a început din luna mai. A fost elaborată şi o hartă a Chişinăului, cu circa 200 de hectare unde creşte această plantă. Până acum, a fost aplicată o jumătate de tonă de erbicid, care a costat municipalitatea 95 de mii de lei.



"La moment am rămas cam cu puţin, vreo 60 de litri. Sezonul vegetativ se prelungeşte, de asta am solicitat şi vom procura încă 100 de litri de erbicide care costă vreo 25 de mii de lei ca să avem cu ce lucra până la sfârşitul vegetaţiei.", a spus SERGHEI CARP, şeful Î. M. "Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi".



Ambrozia a fost şi subiect de glume la şedinţa de miercuri a Primăriei.



"Carp, care e situaţia cu ambrozia, văd că Vadim Brînzaniuc un pic e roşu.

- Bună ziua, domnule primar, bună ziua, stimaţi colegi.

- Din prima sursă. Vadim, cum vă simţiţi?

- Domnule primar, vreau să vă spun că eu sunt alergic la ambrozie de patru ani, iar în acest an e cel mai uşor, dar simptomele au apărut ieri seara, nu ştiu ce s-a întâmplat. "



În Moldova, ambrozia a apărut în urmă cu aproximativ 20 de ani. De atunci, planta s-a răspândit foarte rapid, deoarece multe terenuri agricole nu sunt cultivate.