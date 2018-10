AMBIȚII MARI LA LOZOVA. Codru intenționează să evolueze în Divizia Națională

Clubul de fotbal Codru Lozova este dispus să evolueze în sezonul viitor al Diviziei Naționale. Gruparea din satul Lozova, raionul Strășeni și-a asigurat matematic promovarea în primul eșalon fotbalistic din Republica Moldova cu 3 etape înainte de încheierea competiției în Divizia A.

Discipolii lui Valeriu Andronic sunt neînvinși în această stagiune de campionat. Codru a obținut 13 victorii și a încheiat 6 partide la egalitate.

Lozovenii urmează să treacă procedura de licențiere și vor primi răspuns din partea Federației Moldovenești de Fotbal la începutul anului 2019.



În cazul în care va primi drept de joc în Divizia Națională, Codru și-ar putea găzdui adversarii în primele etape la Chișinău, Hâncești sau Ghidighici.



Cu toate acestea, președintele clubului, Viorel Jardan, a promis că stadionul sătesc din Lozova va corespunde tuturor standardelor impuse de FMF

"Gazonul din Lozova este într-o stare perfectă. Sistemul de irigare este perfect funcțional. Avem tehnica necesară pentru îngrijirea acestuia. Imediat începem construcția blocului administrativ și a vestiarelor pentru ca, ulterior, la primăvară să ne rămână instalarea tribunelor", a spus președintele Codru Lozova, Viorel Jardan.



La Codru evoluează mai mulți fotbaliști cu experiență de joc în Divizia Națională, precum Ghenadie Ochincă, Igor Andronic, Vadim Cricimari și Daniel Cațer.



"Este o performanță istorică pentru Lozova și pentru toți suporterii de acolo. Acest an a fost unul productiv. A fost un an în care s-a depus foarte multă muncă", a spus căpitanul Codru Lozova, Ghenadie Ochincă.



"Cheia succesului formației Codru Lozova este munca depusă zi de zi, străduința noastră, susținerea unuia pe altul, susținerea antrenorului și a președintelui. Importantă este și susținerea suporterilor care vin meci de meci", a spus fundașul Codru Lozova, Cristian Ursu.



Antrenorul echipei este fostul internațional moldovean Valeriu Andronic. Acesta ar urma să debuteze în Divizia Națională în calitate de antrenor.



"Cu siguranță, înțelegem că tot efortul care s-a făcut până acum nu a fost în zadar. Vreau să le mulțumesc băieților, conducerii clubului și staff-ului tehnic, care am fost și sîntem, împreună, o echipă", a spus antrenorul Codru Lozova, Valeriu Andronic.



"Este un specialist bun. Am acceptat oferta clubului după ce m-a sunat, în prima zi", a spus fundașul Codru Lozova, Petru Costin.



În etapa a 20-a a Diviziei A lozovenii vor fi găzduiți la Chișinău de Victoria Bardar.