Ambasadorul Ucrainei la Chişinău avertizează autorităţile de la noi să fie pregătite pentru orice scenariu

Ambasadorul Ucrainei la Chişinău, Marko Şevcenco, avertizează autorităţile de la noi să fie pregătite pentru orice scenariu, după recenta decizie a Rusiei. Cu toate astea, diplomatul spune că situaţia din Moldova este una stabilă.

"În opinia mea, în prezent, situaţia în Moldova rămâne destul de stabilă şi, deocamdată, Federaţia Rusă nu are timp să se ocupe şi de Republica Moldova. Are ceva de făcut cu Belarus, are ceva de făcut cu regiunile separatiste. Mai departe orice scenariu este posibil, în special dacă Republica Moldova va avansa în procesul de reformare", a declarat Marko Șevcenko, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova.