Ambasadorul SUA la USM: Dereck J. Hogan a vorbit despre reforma justiţiei

Aşteptările de la actuala coaliţie sunt mari, dar a trecut prea puţin timp pentru a face schimbarea, iar liderii şi-au recunoscut deja unele greşeli. Asta le-a spus ambasadorul Statelor Unite, Dereck J. Hogan studenţilor de la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat. Dereck J. Hogan a discutat cu tineri despre reforma justiţiei.

"Acum, aşteptările de la coaliţia sunt foarte înalte. Trebuie să luăm cu toţii în considerare vârsta fragedă de doar trei luni a coaliţiei. Chiar şi liderii coaliţiei au recunoscut comiterea câtorva greşeli inclusiv în ceea ce priveşte procesul de desemnare a unor membri ai Curţii Constituţionale", a spus ambasadorul Statelor Unite în Moldova, Dereck J. Hogan.



În discursul său, Dereck J. Hogan a vorbit despre reforma justiţiei şi a dat asigurări că Statele Unite susţin Moldova în lupta cu corupţia din aest domeniu. Ambasadorul i-a îndemnat şi pe viitorii jurişti, procurori, avocaţi sau judecători să crească profesional.



" Reforma judiciară pare o sarcină imposibilă. Dar eu am încredere în capacitatea voastră, în puterea tuturor cetăţenilor care au ales să o folosească, în potenţialul Moldovei", a spus ambasadorul Statelor Unite în Moldova, Dereck J. Hogan.



Studenţii au venit la întrunire pregătiţi şi l-au asaltat cu întrebări. Un tânăr, de xemplu, s-a arătat mirat că reforma prevede micşorarea numărului de judecători de la Curtea Supremă de Justiţie, deşi volumul de lucru rămâne acelaşi.



"- Guvernarea crede că ar fi bine să scadă numărul de judecători de la 43 la 17. În acest context, vreau să menţionez că Moldova noastră a fost de multe ori condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului anume pentru că, se arată şi în decizii, sistemul naţional judecătoresc nu a gestionat cazurile în principiul corectitudinii. - Trebuie să vă spun din start, nu sunt expert în drept. Dar o să vă spun ce informaţii şi analiza am primit de la Guvern. Faptul că vor fi mai puţini judecători înseamnă că vor fi şi mai puţine responsabilităţi. Astfel, judecătorii nu vor mai lua atât de multe cazuri. "



Alţi studenţi au pus la îndoială efectele acestei reforme.



"- Ce asigurări avem că judecătorul care va veni va fi mai integru. Asta pentru că am văzut cum sunt numirile în funcţii, se pun rudele, mă înţelegeţi. - Vă înţeleg. Acesta este un rol al societăţii civile, este rolul mediului academic şi, în particular, o şcoală în drept trebuie să monitorizeze. "



Totuşi, studenţii au spus că lecţia a fost una mult mai interesantă decât cele obişnuite, iar ambasadorul SUA, Dereck J. Hogan, a intrat bine în rolul de profesor.



"Am fost foarte bucuros, pentru că este o oportunitate unică să stăm de vorbă şi să adresăm întrebări domnului ambasador. Din spusele domnului, pot spune că reforma în justiţie în Republica Moldova trebuie să fie una bazată pe principii democratice. "



"Domnul ambasador a dat dovadă de nişte abilităţi diplomatice foarte bune, pentru că întrebările au fost provocatoare uneori şi el s-a descurcat foarte bine la răspunsuri. Însă cred că au fost mai mult sfaturi, ceea ce trebuie să facem, şi nu paşi concreţi pe care trebuie să le urmeze statul nostru. "



Luna trecută, premierul Maia Sandu, preşedintele Igor Dodon şi ministrul Justiţiei, Olesea Stamate au organizat o conferinţă comună de presă în care au prezentat un concept de reformare a Justiţiei. Aceasta prevede modificări în activitatea mai multor instituţii, dar şi o evaluare dură a procurorilor şi judecătorilor. Pe lângă asta, se propune şi crearea unei comisii care să aleagă doi dintre cei mai buni potenţiali candidaţi pentru funcţia de procuror-şef, pe care îi va propune Consiliului Superior al Procurorilor. La rândul său, CSP va alege unul dintre concurenţi şi abia după asta îl va propune şefului statului, pentru aprobare.