Ambasadorul SUA a vizitat o compania din Moldova

Compania „ROGOB”, lider pe piața de procesare a cărnii, a fost vizitată, la 22 mai 2023, de Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Kent D. Logsdon și Olena Chepak, Ofițer economic al Ambasadei.



Igor Roșca, fondator al companiei „ROGOB”, și Ludmila Gogu, administrator, au prezentat oaspeților întreprinderea amplasată în Goianul Nou, municipiul Chișinău. Nemijlocit, diplomații americani s-au familiarizat cu cele mai moderne tehnologii de procesare a cărnii, sortimentul variat de produse, dar și proiectele de extindere și tehnologizare a companiei.



În cadrul discuțiilor, au fost abordate următoarele subiecte importante pentru companie, dar și pentru întregul sector de procesare:



Diversificarea vânzărilor prin deschiderea oportunităților de export a produselor procesate din carne. Industria cărnii fiind una de valoare adăugată mare, dar și înglobând resurse umane enorme, are șanse reale de a se extinde regional cu produse de calitate superioară. Sporirea capacităților de export va stimula revitalizarea sectorului zootehnic şi va spori competitivitatea produselor locale.



Investițiile în procesele de automatizare a depozitului de mărfuri finite. La finele lunii iulie, „ROGOB” va pune in funcțiune primul depozit integral automatizat de colectare, sortare automată pe rute a produsului finit. Acest proiect are menirea de minimizare a efortului fizic, asigurarea acurateței maximale în procesul de formare a comenzilor, respectarea principiului FIFO, dar si asigurarea procesului de trasabilitate pe segmentul de depozitare.



Fortificarea prezenței pe piața locală a propriei rețele de comerț. „ROGOB” actualmente înglobează 60 de magazine cu acoperire națională. Anul curent, „ROGOB” a inițiat construcția unui nou magazin, în preajma fabricii de producere, care va oferi cel mai larg sortiment de produse, dar și exclusivități din carne care nu se mai regăsesc în alte magazine.



Producerea de energie „verde”. La finele anului 2022, compania„ROGOB” a instalat un sistem fotovoltaic de capacitate 200 kw pentru producerea energiei electrice. Acest proiect a fost unul de inițiere și de testare, în scopul unei autonomii minimale, dar și pentru asigurarea independenței la punctele critice de consum pe platforma de producere. În perioada 2023-2024, planificăm să extindem parcul fotovoltaic pe suprafețele de acoperire a noilor facilități de producere, care vor fi date in exploatare in anul 2024. Motivele și argumentele de bază care au stat la decizia de a dezvolta in continuare componenta de eficienta energetica au fost investiție reală cu generare de economie minim pe 25 ani si mai mult. La tarifele de azi la electricitate răscumpărarea investițiilor va fi timp de 3.5-4 ani. Acest proiect este un prim pas pentru autonomie adevărată, cu opțiunea de a dezvolta sistemul de acumulare a energiei. La fel, micșorarea indicatorului „carbon footprint” este foarte important pentru viitorul produselor destinate pentru export, indicator care va deveni unul prioritar pentru accesul pe piețele țărilor dezvoltate. Exploatând un astfel de sistem, compania „ROGOB” aduce aportul propriu la ecologizarea mediului, dar și suport indirect la securitatea energetică a țării.



Interlocutorii au făcut și un schimb de opinii pe marginea subiectelor ce țin de debirocratizarea în relațiile cu instituțiile statului, lipsa finanțărilor din partea donatorilor pentru sectorul de procesare a cărnii, dar și subvenționarea activităților inovative și de ecologizare pentru întreprinderile mari de procesare din țară.