Ambasadorul Lituaniei la Chișinău: Moldova trebuie să urmeze exemplul Lituaniei în ceea ce privește aderarea la UE

Republica Moldova trebuie să urmeze exemplul Lituaniei în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcuta de ambasadorul Lituaniei în țara noastră, Tadas Valionis, în cadrul emisiunii Prime Time de la Prime.

Noi trăim mai bine ca niciodată, am devenit mai liberi și avem mai multe posibilități de când suntem parte a acestei comunități, a precizat diplomatul facând referire la lituanieni.

Am avut multe provocări până am reușit să devenim membri ai UE, dar dacă există voință atunci se găsesc și soluții, a mai spus ambasadorul.

"Noi am continuat parcursul nostru european. Şi acum, datorită acestui parcurs, noi trăim mai bine ca niciodată. Când Lituania a aderat la Uniunea Europeană şi NATO… Când am aderat, noi am devenit mai liberi, avem mai multe posibilităţi de a învăţa, de a lucra, de a face afaceri. Este un exemplu foarte bun care arată ce avantaje oferă Uniunea Europeană. Eu consider că merită să aderi la UE şi merită chiar şi procesul de aderare europeană, pentru că acest proces atrage ţările spre standarde mai bune, spre practici mai bune, spre o piaţă mai bună, aşa cum este piaţa UE, cea mai mare piaţă din lume", a spus Tadas Valionis Ambasadorul Lituaniei în Moldova.

Diplomatul și-a reiterat deschiderea pentru a sprijini țara noastră în parcursul european:

"Consider că principala mea misiune în acest moment este de a ajuta Moldova pe calea integrării europene şi în toate proiectele legate de Uniunea Europeană. Eu sunt pragmatic şi practician şi consider că noi ar trebui să colaborăm în anumite domenii, pe o anumită direcţie, iar această direcţie este obţinerea de către Republica Moldova a statutului de membru al Uniunii Europene. Următoarea etapă este cea care ţine de negocierea statutului de membru UE, iar acum este etapa în care ne pregătim pentru aderare. Desigur, dacă Moldova ar fi îndeplinit toate aşteptările, ar fi fost deja în UE. Acum ne aflăm la sfârşitul startului unei etape care duce Moldova în Uniunea Europeană. Şi lucrăm asupra acestui proces".

Ambasadorul Lituaniei în țara noastră, Tadas Valionis s-a referit și la conflictul transnistrean, despre care a menționat că ar urma să fie soluționat într-un anumit mod, iar rezolvarea acestuia trebuie să fie parte a negocierilor privind aderarea Moldovei la comunitatea europeană.

"Decizia va depinde şi de Moldova, şi de Uniunea Europeană, şi de oamenii care se află în Transnistria. Decizia nu va fi una standard, dar e necesar să fie luată o decizie privind modul în care această regiune se va integra în UE. Eu acum nu voi ghici, nu ştiu cum, dar dacă există voinţă pentru aderare la UE, atunci se va găsi o soluţie. Şi la noi au fost multe situaţii de acest gen. Ni se spunea că nu vom adera la UE până când nu veţi semna cu Rusia acordul privind demarcarea frontierei, dar am aderat. Sunt multe astfel de decizii în Europa. Şi în acest caz va fi o decizie atipică, asupra căreia va trebui să se lucreze din greu, dar cred că e posibil", a menționat Tadas Valionis.

Cu referire la relațiile moldo-lituaniene, ambasadorul a precizat că în prezent aceastea sunt mai bune ca niciodată și a menționat aici despre conlucrarea șefilor de stat, despre colaborarea fructuoasă a premierilor, dar și miniștrilor din guvernele celor două țări.