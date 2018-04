Ambasadorul american la Londra: Donald Trump nu se teme de manifestaţiile din capitala britanică

''Majoritatea politicienilor nu se angajează aşa cum face el, de aceea este foarte criticat'', a declarat diplomatul american la postul de radio LBC. ''Dar cred că, în cele din urmă, oamenii încep să-şi dea seama că el merge în direcţia cea bună'', a adăugat ambasadorul.Anunţată joi de către guvernul britanic, vizita lui Trump, prevăzută pentru data de 13 iulie, a dat semnalul de mobilizare a opozanţilor preşedintelui american, ale cărui poziţii, îndeosebi cele referitoare la imigraţie, au suscitat valuri de indignare în Regatul Unit, scrie Agerpres.ro ''Să facem din vizita lui Donald Trump o mare sărbătoare împotriva urii'', a declarat editorialistul cotidianului The Guardian, Owen Jones, coautor al unei pagini de Facebook, ce face apel la manifestaţii pe 13 iulie împotriva preşedintelui american şi care întrunea vineri dimineaţa circa 36.000 de promisiuni de participare.O sursă guvernamentală a precizat joi că Trump va efectua o vizită de lucru, şi nu una de stat, aceasta din urmă presupunând numeroase onoruri, inclusiv primirea de către Regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham.Potrivit cotidianului The Daily Telegraph, Trump ar putea totuşi s-o vadă pe suverană, dar întâlnirea cu şefa guvernului britanic Theresa May va avea loc la reşedinţa de vară a premierilor Marii Britanii, Checkers, pentru a scăpa de manifestaţii.Theresa May l-a invitat în ianuarie 2017 pe preşedintele american să facă o vizită de stat în Regatul Unit, atrăgându-şi numeroase critici. Această invitaţie rămâne totuşi de actualitate, potrivit unei surse guvernamentale.