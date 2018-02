Amazon a devenit cel mai valoros brand al lumii. I-a întrecut pe cei de la Apple şi Google. A fost evaluat la 150 miliarde dolari

Amazon este cel mai valoros brand al lumii, după ce a crescut cu 42% în ultimul an, până la valoarea de 150,8 miliarde dolari şi a trecut înaintea Apple şi Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018.

Amazon a devenit, dintr-un magazin online de cărţi, cea mai mare afacere online a lumii, atât ca valoare bursieră cât şi ca venituri –transformându-se într-un furnizor de infrastructură cloud şi un producător de electronice. Recent a început să se extindă dincolo de domeniul digital, iar preluarea anul trecut a lanţului Whole Foods pentru 13,7 miliarde dolari a plasat brandul şi în comerţul fizic (“brick and mortar”). Amazon este de asemenea prezent în transporturi/shipping, streaming de muzică şi video – iar analiştii speculează despre o posibilă achiziţie a unei bănci în 2018.

În timp ce economiile emergente din ţările BRIC (Brazilia, Rusia, India, China) furnizează tot mai multe branduri în Global 500, trebuie notat că niciun brand din Europa Centrală şi de Est nu a intrat încă în acest clasament. Chiar şi cu rate de creştere economică record, şi cu acces deplin la piaţa EU, brandurile locale s-au ridicat foarte greu în economiile postcomuniste, în mijlocul unei competiţii acerbe din partea brandurilor occidentale.

“Există speranţe ca în curând branduri din ECE vor accede în clasamentul Global 500. Clasamentele sectoriale care vor urma în acest an vor revela deja o ambiţie crescândă a brandurilor din regiune, pe măsură ce acestea se extind dincolo de ţara de origine şi îşi consolidează profilul şi valoarea de brand”, spune Mihai Bogdan, Managing Director Brand Finance Romania.

Apple păstrează locul secund în top, cu valoarea de brand crescând la 146,3 miliarde dolari, dar, după un declin de 27% anul trecut, viitorul brandului nu arată grozav. Apple încă nu a reuşit să-şi diversifice oferta şi a devenit tot mai dependent de vânzările produsului său principal iPhone, responsabil pentru două treimi din veniturile totale. Vânzările de iPhone X din trimestrul IV 2017 au fost sub aşteptări, iar modelul ar putea fi abandonat la sfârşitul acestui an. Preţul ridicat descurajeză mulţi consumatori mai puţin fideli, care se îndreaptă spre modele similare dar mai ieftine de la competitori. Odată cu ridicarea unor branduri emergente precum Huawei, focusul Apple pe piaţa produselor de lux poate costa brandul pierderea unei cote de piaţă importante în piaţa mainstream, limitându-i potenţialului de creştere a valorii de brand.

Google a coborât de pe prima pe a treia poziţie, înregistrând o creştere mai lentă a valorii de brand cu 10%, până la 120,9 miliarde dolari. Publicitatea online pe Google a generat un trafic mai mare decât cel estimat, cu o creştere de 47% în trimestrul III 2017, contribuind la creşterea veniturilor – dar, pentru a concura cu cele mai valoroase branduri globale, o bună performanţă financiară nu este totdeauna de ajuns. Google este un campion al serviciilor de căutare pe Internet, tehnologii de cloud şi sisteme de operare mobile (OS) dar, asemenea Apple, concentrarea pe câteva sectoare îi limitează realizarea întregului potenţial al brandului, comentează realizatorii clasamentului. Investiţiile Google în maşini autonome şi telefoane mobile nu se compară cu magnitudinea noilor businessuri ale Amazon. Pe de altă parte, achiziţia anul trecut a unei echipe de 2.000 de specialişti în smartphone de la HTC pentru 1,1 miliarde dolari poate indica începutul unei creşteri mai expansive.

Pentru prima oară de la iniţierea studiului Brand Finance Global 500, primele 5 locuri din clasament sunt ocupate de branduri de tehnologie. Samsung (locul 4, cu 92,3 miliarde dolari) şi Facebook (locul 5, cu 89,7 miliarde dolari) au înregistrat creşteri anuale importante, de 39% şi respectiv 45%, întrecând AT&T (locul 6, cu 82,4 miliarde dolari). Schimbările la vârf reflectă un trend global, brandurile de tehnologie cumulând o valoare mai mult decât dublă faţă de sectorul telecom.

Este de aşteptat ca dominaţia digitalului să crească în anii următori, pe măsură ce alte branduri din acest domeniu vor urca în clasamentul 500. YouTube (deţinut de Google) şi-a dublat valoarea de brand până la 25,9 miliarde dolari, urcând 70 de locuri în clasament, până pe locul 42. Brandurile de tehnologie din China, bucurându-se de avantajul unei pieţe captive, au de asemenea un potenţial mare de creştere a valorii de brand – cu Alibaba (locul 12), Tencent (locul 21), WeChat (locul 49), Baidu (locul 57), JD (locul 65), şi NetEase (locul 121).

Creşterea brandurilor chinezeşti nu se limitează la sectorul de tehnologie, în condiţiile în care China continuă să reducă diferenţa economică faţă de Statele Unite cu o viteză impresionantă, arată raportul. Comparat cu 2008, brandurile din China şi-au majorat ponderea valorică în clasament de la 3% la 15%, crescând cu 888% până la 911,5 miliarde dolari în 2018. State Grid, o firmă de utilităţi deţinută de stat în China, este cel mai mare nou intrat în Brand Finance Global 500 în acest an, ajungând direct pe locul 19, cu o valoare de brand de 40,9 miliarde dolari. În plus, brandul cu cea mai rapidă creştere în 2018 vine tot din China – valoarea brandului de băuturi spirtoase Wuliangye a crescut cu 161%, până la 14,6 miliarde dolari în ultimul an, urcând până pe locul 100, scrie mediafax.ro.

Brand Finance este o companie de consultanţă şi evaluare de brand care realizează anual raportul Brand Finance Global 500.