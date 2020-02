Amatorii fotbalului, în aşteptarea meciului-şoc dintre Real Madrid şi FC Barcelona

Amatorii fotbalului sunt în aşteptarea unuia dintre cele mai mari şocuri din fotbal - meciul direct dintre Real Madrid şi FC Barcelona, două grupări ce se pregătesc să facă din nou show în El Clasico.



Meciul etapei a 26-a din La Liga se va disputa pe stadionul Santiago Bernabeu, iar "galacticii" vor încerca să-şi devanseze din rivala în clasament, ei cedând primea treaptă a clasamentului acum o săptămână.



ZINEDINE ZIDANE, antrenor Real Madrid: "Pentru noi, fiecare meci e la fel de important. Miza este cucerirea celor 3 puncte puse în joc. Ştim că această partidă este considerată una deosebită, dar pentru noi ea va fi ca şi celelalte. Vom juca acasă şi vom da totul pentru a obţine victoria. "



QUIQUE SETIEN, antrenor FC Barcelona: "În partide ca asta, doar prezentul contează, nu şi trecutul. Aş fi foarte fericit să câştigăm meciul. În primul rând fiindcă victoria e foarte importantă pentru suporterii noştri şi nu pentru satisfacţia mea. "



Zinedine Zidane nu este îngrijorat de absenţa starului belgian Eden Hazard, accidentat şi aflat în perioada de convalescenţă de foarte mult timp.



ZINEDINE ZIDANE, antrenor Real Madrid: "De patru luni câştigăm meciuri fără Eden. Îmi place să îl am pe Eden în echipă, dar am obţinut multe victorii şi fără el, aşa că nu cred că asta e o problemă. Cel mai important pentru noi este să rămânem tari. "



Pentru antrenorul formaţiei "blau-grana", Quique Setien, va fi primul El Clasico în care va sta per banca tehnică. Tehnicianul de 61 de ani s-a sfătuit cu Pep Guardiola, a cărui Manchester City a învins pe Real Madrid, miercuri, în Liga Campionilor.



QUIQUE SETIEN, antrenor FC Barcelona: "Am vorbit despre strategia lui, graţie căreia a câştigat acel meci. Nu vă voi da, însă, detalii. Vorbind despre acel meci, sunt momente ale jocului lui Manchester City ce ne-ar fi de folos. "



Înaintea meciului de duminică, FC Barcelona conduce clasamentul Primerei Division cu 2 puncte avans faţă de Real Madrid.