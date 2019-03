Amatorii de senzații fierbinți pot frecventa, în premieră pentru țara noastră, cursuri de FIRE SHOW

Amatorii de senzații fierbinți pot frecventa, în premieră pentru țara noastră, cursuri de „fire show”. Lecţiile, predate de un grup de actori, pot fi frecventate de toți doritorii, indiferent de vârstă. Antrenorii spun, însă, că discipolii ajung să facă trucuri cu focul după luni bune de antrenament, iar primele ore se fac pe mulaje.



Primele antrenamente au început acum două săptămâni și sunt frecventate inclusiv de copii.



„În urmă cu mai mulţi ani, am fost la o întrunire cu bikeri, unde au venit aceşti actorii cu un fire show. Atunci i-am văzut pentru prima dată și m-am gândit că ar fi bine să învăţ şi eu şi iată, peste zece ani, am văzut anunțul şi am venit să învăț.”



„Am venit aici pentru că este frumos și îmi place.”



„Mama m-a pus să aleg între pictura pe apă sau cursuri de fire show. Am ales fire showul deoarece aici e frumos, interesant și neobișnuit.”



„Copilul face yoga și îi plac asemenea gen de ocupații, aşa că am hotărât să încercăm. - Ție îți place? - Da!"



De ani buni, actorii sunt invitaţi pe la petreceri private unde prezintă numere cu foc. Ideea de a-i învăţa şi pe alţii a venit la solicitarea celor interesaţi. Pentru început, discipolii studiază tehnica de securitate.



„Lecțiile se desfăşoară cu echipament simplu. Acestea, de exemplu, se îmbracă pe degete, pentru ca să se învârte mai ușor. "



Pentru copii, orele sunt şi mai securizate.



„Copii se antrenează un pic diferit. Pentru ei facem antrenamente în formă de joacă, ulterior vom trece la ceva mai serios."



Cursurile de fire show se organizează în incinta unui muzeu din Capitală, iar organizatorii dau asigurări că nu există nici un pericol pentru cei care se decid să înveţe tehnica mânuirii focului.