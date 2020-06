"Am trecut prin MOMENTE CUMPLITE". Marcel Pavel, prima REACŢIE după ce a fost testat pozitiv la COVID-19

Interpretul Marcel Pavel a povestit cum se simte şi cum a aflat că este infectat cu noul coronavirus. Dezvăluirile au fost făcute în exclusivitate la Sinteza zilei de la Antena3.

"Acum 5 zile a apărut pneumonia, după filmări. Temperatura din platoul de filmare este cam de 40 de grade pentru că sunt luminile acelea. Noi avem o cameră unde stăm toți și ne relaxăm. Acolo stăm câte două ore și sunt 17 grade, deci o diferență de 23 de grade.

Și aici a fost o problemă că eu am făcut șoc termic. Nu mi-am dat seama, că de obicei mă feresc de asemenea lucruri. Acolo nu se poate sta decât cu aer condiționat că altfel de sufoci. Și iată că am primit o dublă pneumonie. Prima dată am avut o sinuzită, au fost afectate căile respiratorii superioare, apoi s-a lăsat pe piept totul și s-a descoperit, pentru că am avut inspirația să fac o investigație pulmonară, că am dublă pneumonie. Am avut următoarele simptome: dureri de cap, ameţeli, dureri oculare, dureri musculare îngrozitoare, am avut insomnie", a povestit Marcel Pavel.