Am trecut la ora de vară. Acele ceasornicelor au fost mutate cu o oră ÎNAINTE

Noaptea trecută, Moldova a trecut la ora de vară. Ceasurile au fost date cu o oră înainte. Și acele orologiului de pe Arcul de Triumf din centrul Capitalei au fost schimbate. Mecanicul care are grijă de întreţinerea acestuia a modificat ora aseară, în jurul orei 20.00.



Stăpânul timpului în Capitală este ceasornicarul Ion Graur. Astfel, de două ori pe an, atunci când trecem la ora de vară şi la cea de iarnă, el are grijă ca acele ceasului să fie schimbate.



"Lucrez deja de peste 40 de ani ceasornicar, repar ceasurile și mai am acest hobby cu ceasul țării."



Schimbarea i-a derutat pe unii oameni.



"Bineînțeles că afectează. Am înțeles din mass media că acest lucru afectează timp de o săptămână, două, trei, trecerea de la o oră la cealaltă."



Pentru alţii însă, acest lucru nu este o problemă.



"Nu, nu, nu ne afectează cu nimic. Am putea doar întârzia la muncă, dar în rest, nu ne creează probleme schimbarea orei."



Specialiştii recomandă oamenilor să aibă un somn de opt ore. În Moldova, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1979. Din 2021, Moldova va adopta aceeaşi poziţie ca şi ţările din Uniunea Europeană şi va renunţa la schimbarea orei de 2 ori pe an.