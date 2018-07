"Am găsit o bombă şi am pus-o pe foc". Zeci de localităţi din Moldova stau, la propriu, pe teren minat

Zeci de localităţi din Moldova stau, la propriu, pe teren minat. În multe sate mai pot fi găsite îngropate obuze neexplodate din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Conform unei hărţi a geniştilor Armatei Naționale, un număr mare de zone expuse pericolului sunt în raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă, Ungheni şi Orhei.

De exemplu, cele mai multe muniţii sunt depistate în satul Plop-Ştiubei din raionul Căuşeni, acolo unde în 1944 s-au dus lupte crâncene între armata sovietică şi cea germană.

"Noi trăim după război, şi practic, fiecare dintre noi, au avut de a face cu armamentul rămase pe teritoriul satului Plop-Ştiubei", a spus Iurie Barcari, primarul satului Plop-Ştiubei.

Potrivit primarului, peste 20 de localnici au fost răniţi în urma exploziilor provocate de obuzele găsite în pământ.

Ion Danoi a văzut moartea cu ochii când avea 16 ani. Într-o pădure el a găsit o grenadă care a explodat la doar câţiva metri de el:

"Am găsit o bombă şi am pus-o pe foc. A explodat şi mi-a rămas şi acum semn. Şi chiar şi schijă am în cap de la asta. Încă olecuţă şi drept în ochi, ori putea să mă ucidă".

Au fost şi cazuri tragice. În ultimele două decenii 10 oameni au murit din cauza obuzelor.

"Se jucau copiii cu muniţii, găsite tot în zona dată. O grenada şi o loveau cu pietre. În urma impactului o fost făcută explozia dată, în urma căreia, trei copii i-a omorât pe loc", a spus Iurie Barcari, primarul satului Plop-Ştiubei.

Localnicii spun că cel mai des găsesc muniţii vechi în timpul lucrărilor din grădini sau curţi. Acum un an, un bărbat a găsit un proiectil în timp ce săpa fundaţia pentru un gard.

"Cam aşa de mare era, o capsulă din urmă. Era întreg, da. Şi tot am chemat poliţia", a spus Vadim Ţurcan, locuitor al satului Plop Ştiubei.

Toate muniţiile găsite în sat sunt explodate de genişti într-o groapă specială de lângă localitate. Specialiştii atenţionează oamenii să anunţe imediat poliţia, atunci când depistează obuze.

"Oamenii ar trebui să ţină cont că o dată că este tras în ţeavă, este armat de 100 de procente. Şi dacă a stat în sol de câţiva zeci de ani, 40 -50 de ani, el este şi mai periculos", a spus Gheorghe Racu, locotenent-colonel Batalionul de Geniu Codru.

Anul trecut, geniştii au dezamorsat în jur de 900 de obiective explozive.