"Am fost șocat!" De unde provine substanța chimică interzisă în 1987, care "mănâncă" stratul de ozon

China este responsabilă de misterioasa emisie de gaze, cu efecte devastatoare asupra stratului de ozon, depistată în urmă cu două luni în Asia de Est, a stabilit într-o anchetă de teren Agenția de Investigare a Mediului (AIM), scrie digi24.ro.

Emisiile de gaze provin de la folosirea de clorofluorocarburi (CFC-11), considerate a fi unele dintre cele mai dăunătoare chimicale la nivelul stratului de ozon.

CFC-urile erau folosite de obicei în spumele poliuretanice pentru etanșări sau în refrigerenți.

Clorofluorocarburile au fost interzise în 1987, prin Protocolul de la Montreal, un acord internațional care viza stoparea chimicalelor care mănâncă stratul de ozon – în special CTC-urile.

Documentul a fost implementat într-un ritm lent, însă în 2007, producția de CFC-11, cea mai distructivă clorofluorocarbură, era aproape zero.

AIM a indentificat folosirea la scară largă a acestor chimicale în mai multe fabrici din China care produc spumă poliuretanică.

"Am rămas înmărmuriți când din 21 de companii investigate în China, 18 ne-au confirmat utilizarea CFC-11, recunoscând ilegalitatea și fiind extrem de blazate în privința folosorii acestor chimicale", a spus Avipsa Mahapatra, expert AIM. "Aceste companii ne-au spus în mod repetat că toată lumea face asta", a precizat expertul.

Concluziile anchetei au fost furnizate de AIM guvernanților de la Beijing, care au pornit deja o investigație, precum și statelor semnatare ale Protocolului de la Montreal.

Pe 11 iulie, un grup de lucru al Protocolului de la Montreal se va întruni la Viena pentru a discuta despre pașii următori.

"Această săptămână va fi un moment critic pentru dialog și acțiuni pentru a ne asigura că toate activitățile ilegale sunt investigate în profunzime și că vor fi urgent stopate", a declarat Erik Solheim, directorul executiv al UNEP, programul ONU pentru protecția mediului, transmite The Guardian.

Creșterea acestor emisii de CFC-11 a fost observată de Stephen Montzka și de către colegii săi din US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), care monitorizează chimicalele din atmosferă.

"Fac acest lucru (monitorizarea – n.r.) de 27 de ani și niciodată nu am văzut așa ceva (o asemenea cantitate de CFC – n.r.). Am fost șocat. Noi acționăm ca un fel de detectivi ai atmosferei, iar când lucrurile o iau ranza, sunăm alarma", a menţionat Montzka în luna mai a acestui an.

Cantitatea de gaze identificată a fost atât de mare, încât refacerea stratului de ozon ar putea fi întârziată cu un deceniu.