”Am ciocnit un pahar de șampanie!” Cum își sărbătorește ziua de naștere maestrul Petru Vutcărău

Actorul și regizorul Petru Vutcărău este omagiat la împlinirea vârstei de 60 de ani. Din cauza pandemiei de coronavirus, fondatorul și directorul Teatrului ”Eugen Ionesco” a organizat o petrecere în format restrâns. Familia, prietenii şi colegii de breaslă l-au copleşit cu mesaje de felicitare.



”Uite aceasta e cheia la apartament care e într-o casă nouă și e gol. Îl poți vizita. Poți hotărî mobila, cum crezi dumneata că-i mai bine. Văd că după vitrină, te pricepi mai bine ca mine. La 22 aprilie, vreau cheia și apartamentul”.



Rolul lui Fred Vasilescu din filmul ”Patul lui Procust”, apărut în anul 2001, după romanul lui Camil Petrescu, este unul dintre sutele de roluri jucate de Petru Vutcărău. Maestrul a şi montat peste o sută de spectacole pe care le-a jucat în ţară și peste hotare. A predat actoria la diverse școli de teatru din Franța, Italia, Rusia și Japonia.



”Mă simt foarte bogat, în primul rând. Bogat pentru că am o echipă de artiști alături de mine. Mă simt bogat pentru că am o familie pe care o iubesc foarte mult. Cu o soție talentată și doi copii minunați. Sunt înconjurat de oameni buni, oameni de treabă și asta cred că e ceva neprețuit.”



Actorul sărbătoreşte împlinirea celor 60 de ani alături de cei apropiaţi, dar plănuieşte o petrecere după ce se vor deschide teatrele, mai ales că teatrul Eugen Ionesco aniversează 30 de ani.



”M-am văzut într-un cerc restrâns cu echipa de creație la teatru. Am ciocnit un pahar de șampanie. Am respectat toate cerințele legate de pandemia respectivă. Balul ca atare, propriu-zis, o să-l dăm puțin mai târziu, cu lume mai multă, atunci când se va deschide porțile și va fi undă verde pentru toată lumea, nu doar pentru noi.”, a declarat Petru Vutcărău, directorul Teatrului ”Eugene Ionesco”.



Marele actor a fost unul dintre organizatorii primului Festival Internațional de Teatru - Bienala Teatrului ”Eugen Ionesco”. Petru Vutcărău s-a născut în 1960 în satul Bardar, raionul Ialoveni. A absolvit Facultatea de Actorie a Institutului de Stat a Artelor ”Gavriil Musicescu”, după care a studiat la Școala Superioară de Teatru ”Boris Șciukin” din Moscova. În 1994 a fost distins cu Premiul Național în domeniul artei, literaturii și arhitecturii, pentru rolul lui "Extragon" din spectacolul ”Aşteptându-l pe Godot” de Samuel Bekett. În 2011, a primit titlul onorific de ”Artist al Poporului”.