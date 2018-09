ALVAREZ, NOUL CAMPION MONDIAL. Mexicanul l-a învins la puncte pe Ghenadi Golovkin

Canelo Alvarez a pus capăt supremației lui Ghenadi Golovkin în box. Mexicanul l-a învins pe kazah în cea mai așteptată luptă din cadrul galei desfășurate la Las Vegas.

Alvarez s-a impus la puncte printr-o decizie majoritară a arbitrilor și a obținut centura la categoria mijlocie în versiunile WBA, WBC și IBF.



"Am făcut totul pentru a obține această victorie. Din păcate nu am putut învinge prin knock-out, dar cu ajutorul Domnului am obținut această performanță. Sunt foarte bucuros", a spus boxerul mexican, Canelo Alvarez.



De partea cealaltă, Ghenadi Golovkin a suferit prima înfrângere pe ringul profesionist. Pugilistul kazah a declarat că ar dori să-și ia revanșa în fața lui Alvarez.



"Sunt un luptător și voi continua să mă antrenez. Nu-mi pot aprecia evoluția. Aș vrea să-mi întorc toate centurile. Vom duce tratative și ar fi minunat să aibă loc o a treia luptă", a spus boxerul din Kazahstan, Ghenadi Golovkin.



Cei doi pugilişti s-au mai întâlnit în urmă cu un an şi atunci a fost înregistrată o remiză controversată.