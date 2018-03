Alunecări de teren şi inundaţii de proporţii în Croaţia. Mai multe case s-au prăbuşit, localnicii au fost evacuaţi

Creşterea bruscă a temperaturilor a dus la topirea zăpezii în centrul Croaţiei, ceea ce a provocat alunecări de teren şi inundaţii de proporţii în localitatea Hrvatska Kostajnica. Câteva case s-au prăbuşit chiar în timpul unei vizite de lucru a premierului croat, Andrej Plenkovic.



"Am auzit un zgomot puternic, ca şi cum ar cădea nişte copaci, dar după ce m-am uitat, am văzut că dealul se mişcă. În câteva fracţiuni de secundă, totul a început să se mişte. Vecina mea era aproape şi am început să strig la ea - fugi, fugi, fugi! Abia a reuşit să scape", a menţionat o localnică.



Între timp, localnicii ajutaţi de membrii echipelor de intervenţie fac baraje din saci cu nisip pentru a-şi proteja casele. Cu toate acestea, apa se infiltrează prin sol, iar pământul o ia la vale.

"Da, din fericire, nimeni nu a fost rănit, asta e sigur. Nimeni nu a fost rănit. V-aţi descurcat foarte bine, a declarat Andrej Plenkovic, premierul croat.



Zeci de case au fost inundate şi câteva au fost complet distruse după ce râul ce traversează oraşul a ieşit din matcă.



"Toată casa e inundată, e greu, avem doar o pompă ca să scoatem apa. Sacii de nisip nu sunt suficienţi pentru a opri apele, aşa a fost aici mereu în ultimii 40 de ani", a spus o femeie.



Nu s-au înregistrat victime, însă pagubele materiale sunt importante. O parte dintre localnici au fost evacuaţi, iar guvernul a mobilizat armata pentru a contribui la eforturile de evacuare şi de construire a digurilor.