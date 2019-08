ALTMAN, PLANURI AMBIŢIOASE. Locul patru în grupă este obiectivul selecţionerului

Selecţionerul interimar al echipei naţionale de fotbal a Republicii Moldova, Semion Altman, are planuri ambiţioase. Ucraineanul a mărturisit că discipolii săi vor lupta pentru fiecare punct, indeferent de ce adversar vor întâlni, dar pentru asta este nevoie de a crea un grup unit.

Totodată, tehnicianul nu promite marea cu sarea şi afirmă că obiectivul reprezentativei ţării noastre în preliminariile Campionatul European de fotbal din 2020, este locul 4 în grupa H , din care mai fac parte Turcia, Franţa, Islanda, Albania şi Andorra.



"Locul 4 în grupă nu este un scop uşor de atins. Echipa Albaniei nu este o echipă slabă. Am pierdut acea partidă disputată în deplasare. Fotbaliştii reprezentativei acestei ţări sunt legitimaţi la cluburi de top din Europa. MUSCA Chiar şi Andorra este mai bine clasată decât noi în ierarhia mondială", a spus SEMION ALTMAN, selecţioner interimar.



Altman l-a înlocuit în funcţie la cârma primei reprezentative pe Alexandru Spiridon. Noul selecţioner va asigura interimatul în cele 6 partide rămase de disputat în preliminarii.

Federaţia Moldovenească de Fotbal va decide după aceste meciuri dacă va continua colaborarea cu antrenorul în vârstă de 73 de ani. Acesta susţine că a fost surprins de oferta venită de la forul naţional de profil. Până a fi instalat în funcţie Altmat a fost directorul tuturor selecționatelor naționale de fotbal ale Republicii Moldova.



"Nu am stat mult pe gânduri, deoarece am fost limitat în timp. Trebuia să dau răspuns până pe 1 august. În cele 3 luni de activitate la FMF, am reuşit să analizez echipele naţionale: de la U-15 până la prima reprezentativă", a spus SEMION ALTMAN, selecţioner interimar.



Selecţionerul interimar declară că uşile echipei naţionale sunt deschise pentru absolut toţi fotbaliştii moldoveni, indiferent că evoluează în competiţia internă sau în campionatele din străinătate.



"La echipa naţională trebuie să joace cei mai buni fotbalişti ai momentului. Este o lege! Există unele criterii de selecţie. Fiecare fotbalist trebuie să corespundă criteriilor", a spus SEMION ALTMAN, selecţioner interimar.



Semion Altman va debuta pe banca tehnică a tricolorilor pe 7 septembrie în partida de la Reykjavik, contra reprezentativei similare a Islandei.

Meciul va fi transmis în direct de CANAL de la ora 19:00.