Alte trei victime ale accidentului de pe Dunăre la Budapesta au fost identificate

Poliţia ungară a stabilit identitatea a trei dintre cele patru victime ale căror corpuri au fost recuperate marţi de pe nava Hableany, care s-a scufundat pe 29 mai în Dunăre, la Budapesta, scrie agerpres.ro.

Două victime au fost identificate ca fiind femei sud-coreene, iar a treia este un bărbat ungar, căpitanul navei Hableany, conform site-ului poliţiei ungare, scrie presa din România.

Identificarea celui de-al patrulea corp găsit marţi, cel al unui copil, este în desfăşurare.



Nava de agrement Hableany (Sirena), cu 33 de turişti sud-coreeni şi doi membri ai echipajului ungari la bord, s-a scufundat în Dunăre în seara zilei de 29 mai după ce a fost lovită de vasul de croazieră sub pavilion elveţian Viking Sigyn, al cărui căpitan ucrainean, Iuri C., a fost ulterior arestat şi pus sub acuzare pentru neglijenţă soldată cu pierderi de vieţi omeneşti.