Alte trei pasaje subterane din cartierul Telecentru al Capitalei au fost date în exploatare (FOTO)

Alte trei pasaje subterane din cartierul Telecentru al Capitalei au fost date în exploatare. Acestea sunt iluminate, scările și pereții au fost reparați și dispun de rampe de acces pentru persoanele cu necesităţi speciale.Autoritățile s-au lăudat cu lucrările făcute, deși, acum câteva zile, pasajul subteran de lângă Gara auto Sud s-a transformat într-o adevărată baltă cu apă."Faţă de Pretură şi faţă de cei care au realizat avem unele obiecţii. Acum o echipă de ingineri suplimentari examinează că sunt subterane că sunt cele care vin de la suprafaţă.- Cât domnul Pretor aveţi nevoie ca să eliminaţi problema?- În maxim două, trei săptămâni vor fi executate lucrări de eliminare a apei.", a declarat Ion Ceban, primarul Capitalei.Totuși, edilul s-a arătat mulțumit de lucrările făcute."Aici au fost licitate lucrări la 7 milioane de lei, până la urmă au fost patru jumătate în totalitate, vorbim despre ceea ce este pe cele trei zone. Trebuie să ştiţi că aici era plin de rahat, întuneric şi oamenii aşa traversau.", a declarat Ion Ceban, primarul Capitalei.Oamenii din preajmă spun că, în sfârșit, pasajul subteran este curat și iluminat."Mie îmi place cum au făcut, principalul să păstreze, să nu murdărească. Era foarte urât şi scările erau stricate, toate, dar acuma foarte frumos este. Treceam foarte repede, era straşnic, foarte straşnic.""E curat, e frumos, e lumină."Alții însă s-au arătat convinși că, în scurt timp, pasajul va fi vandalizat."Arată bine, dar se putea mai bine. Pentru asta e nevoie de timp. Ar fi bine să îngrădească acest loc, ca să fie mai puţin curent."Aceeaşi părere o are şi Maria Lupaşcu care zilnic face curat în acest pasaj." Nouă ne place că este curat, e frumos, dar lumea nu păstrează. Ieri am fost tot am făcut curăţenie am strâns apa, dar era apă de acolo până încoace şi acuma dimineaţa la ora şase am venit să strângem apa şi acuma iar că se adună.", a declarat Maria Lupaşcu, muncitoare.Până la sfârşitul acestui an, autorităţile municipale își propun să repare încă cinci treceri subterane.