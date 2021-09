Alte 5 autobuze din lotul total de 100 de unităţi cumpărate de municipalitate au fost puse în circulație pe ruta 9

Cinci autobuze noi de model ISUZU din lotul total de 100 de unităţi de transport cumpărate de municipalitate au fost puse în circulație pe ruta 9 din Capitală. Autobuzele au 48 de scaune pentru pasageri.

„Avem alte cinci autobuze noi de model ISUZU din acea partidă de 100 de autobuze care urmează să ajungă la Chișinău în acest an conform contractului. În total sunt autobuze noi 100 de autobuze noi, 28 deja au ajuns și circulă în suburbii. Avem 62 de troleibuze noi, urmează un contract nou în baza obligațiunilor municipale pentru alte 20 de troleibuze. Deci, în total în acest an sunt contractate sunt 240 de unități de transport public. Am avut foarte multe solicitări din partea oamenilor ca ruta 9 să fie suplinită cu unități de transport. Vrem ca această rută care este destul de solicitată să deservească locuitorii municipiului Chișinău calitativ și eficient.”, a relatat Edilul Capitalei, Ion Ceban.

Autobuzele au fost achiziționate de la o companie turcă. O unitate de transport costă aproximativ 132.000 de euro.

„Ele toate au fost achiziționate în conformitate cu condițiile de licitație. Numărul total de pasageri este de 100. Toate autobuzele sunt dotate cu aer condiționat și trapă pentru persoanele cu dizabilități.”, a declarat șeful interimar al Direcției generale transport public și căi de comunicație, Vitalie Mihalache.

Menționăm că pe ruta 9 circulau doar 2 autobuze. Pentru a cumpăra cele 100 de autobuze, Primăria a împrumutat 263 de milioane de lei de la o bancă comercială. Banii trebuie restituiți în șapte ani, cu o dobândă de 6,5 la sută.