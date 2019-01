Alte 39 de maşini noi au intrat în dotarea poliţiei. Cum arată (FOTO)

Alte 39 de maşini noi destinate poliţiştilor au fost repartizate astăzi grupelor de intervenţie şi inspectoratelor raionale. Maşinile sunt dotate cu sistem GPS, camere de supraveghere şi staţii de comunicare. La ceremonie au participat secretarul de stat al Ministerului de Interne, Dorin Purice, şeful IGP, Alexandru Pânzari, şi mai mulţi poliţişti.



"25 din aceste automobile şi anume Dacia Duster vor fi incorporate astăzi la dispozitivul unic de recţionare la apelurile de urgenţă 112. Alte 14 automobile care sunt destinate pentru escortarea deţinuţilor de astăzi vor pleca în teritoriu şi persoanele care se află în custodia poliţiei vor avea parte de o altă atitudine din partea statului", a declarat Alexandru Pînzari, şef al IGP.



"Până a fi alocate şi alte maşini era mai dificil deoarece pretenţiile la cetăţeni erau mai mari că ajungeam greu, dar acum este mai uşor de deplasat, de reacţionat şi un rezultat mai bun pentru cetăţeni", a spus Sergiu Morari, inspector de poliţie, IP Ocniţa.



"Am primit o maşină nouă cu anvelope noi. Arată foarte bine şi e dotată cu de toate. Vom ajunge mai rapid la oameni", a spus Oleg Popov, inspector de poliţie IP Comrat.



Iar cele 14 microbuze noi, destinate pentru transportarea persoanelor arestate preventiv, vor fi dotate cu camere video şi aer condiţionat.



"Pe vremuri, aşa ceva era de visat, dar la moment poliţia este echipată. Are căldură, adică pentru orice anotimp maşina este dotată, are şi spaţiu de ventilare, este totul", a spus Alexei Roadedeal, agent şef-adjunct, IP Ungheni.



"Asta este nu altceva decât o achiziţie serioasă în capacitate de reacţie, o achiziţie în siguranţă, în securitate, în ordinea publică. O achiziţie pentru a face mult mai bune condiţiile de muncă ale lucrătorilor noştri", a spus Dorin Purice, secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.



Automobilele au costat bugetul de stat 19 milioane de lei. În luna decembrie au fost repartizate 30 de maşini, dotate cu laboratoare criminalistice mobile, iar în primăvara anului trecut, au fost cumpărate alte 42 de automobile pentru subdiviziunile de urmărire penală ale Inspectoratului General al Poliţiei.