ALONSO ȘI-A EXPLICAT DECIZIA. Spaniolul se va retrage din Formula 1 la finalul anului

După o pauză de mai mult de trei săptămâni, Formula 1 revine în actualitate. Pe Circuit de Spa-Francorchamps se va desfășura Marele Premiu al Belgiei.



Acest sezon va fi ultimul pentru dublul campion mondial Fernando Alonso, care și-a anunțat retragerea din Formula 1.



"Am crezut că va fi greu să mai rămân un sezon. Am gustat din plin din plăcerea de a conduce acești bolizi. A fost extrem de distractiv. Cu toate acestea am făcut câteva schimbări în viață și acum am alte priorități."



Pilotul spaniol al echipei McLaren este convins de faptul că acest moment este cel mai oportun pentru a părăsi ”Marele Circ”.



"Simt că mă aflu la un nivel bun și aș vrea să-mi iau rămas bun de la acest gen de sport într-un moment în care încă sunt competitiv. Am luat această decizie pentru că am nevoie de provocări noi pe care nu le pot avea în Formula 1."



În următorul sezon Fernando Alonso va fi înlocuit la McLaren de compatriotul său Carlos Sainz.



"McLaren a fost de multă vreme una din opțiunile mele. Am purtat tratative cu oficialii echipei în ultimii doi ani. Am fost calm în tot acest răstimp și am așteptat să văd cu ce se va termina toată povestea."



Cursa propriu-zisă pentru Marele Premiu al Belgiei se va desfășura pe 26 august.