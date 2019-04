ALONSO REVINE ÎN INDY 500. Pilotul spaniol face teste la volanul bolidului McLaren

Dublul campion din Formula 1, Fernando Alonso, nu renunţă la visul său.

Renumitul pilot spaniol face teste cu bolidul echipei McLaren Racing pentru a concura în ediţia din acest an a cursei Indy 500.

Dacă o va câştiga, Alonso va obţine râvnita Tripla Coroană a sporturilor cu motor, care include de asemenea cursele de Formula 1 de la Monte Carlo şi de anduranţă de la Le Mans.

" Este obiectivul principal în acest an. După ce am câştigat cursa Le Mans anul trecut, Indy 500 este ultima cursă mare rămasă de câştigat. Sper că putem fi competitivi în acest an şi simt adrenalina şi magia care este caracteristică doar Indy 500", a spus pilot McLaren Racing, Fernando Alonso.



Un singur pilot din istorie a mai reuşit să cucerească "Tripla Coroană" - Graham Hill în 1972.

Fernando Alonso a mai concurat în Indy 500 în anul 2017, când a fost lider 27 de tururi, dar din cauza problemelor de motor a încheiat cursa abia pe locul 24.

Cursa din acest an va avea loc pe 26 mai.