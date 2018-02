Alocaţii sociale MAJORATE pentru peste 78.000 de moldoveni. Oameni salută decizia Guvernului

Peste 78 de mii de moldoveni, care beneficiază de alocaţii sociale, vor primi mai mulţi bani de la stat. Guvernul a alocat suplimentar aproape 65 de milioane de lei, pentru majorarea plăţilor.

Conform deciziei, persoanele cu dizabilităţi din copilărie şi minorii cu nevoi speciale vor primi alocaţii mai mari cu 20 la sută. Plățile vor fi recalculate și acordate inclusiv pentru luna ianuarie a acestui an. Adulţii cu dizabilităţi şi copiii care și-au pierdut întreţinătorul vor primi cu 10 la sută mai mult, iar în cazul persoanelor vârstnice, dar şi pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere, creşterea este este de 5 la sută. În acest caz, majorările vor fi aplicate din 1 aprilie.

"Graţie activităţii de fortificare a economiei naţionale şi a acumulării la bugetul public naţional, a venitului din diverse surse, a fost posibil ca să susţinem aceste categorii de persoane. Guvernul permanent are în atenţie categoriile de populaţie care necesită susţinere socială", a precizat Svetlana Cebotari, ministrul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.



Tatiana Garbaciuc din Bălți are un copil de 15 ani, care este invalid din copilărie. Acum ei ridică o alocație lunară de puțin peste 1.100 de lei, iar după majorare, vor primi cu 200 de lei mai mult.



"Medicamente, masaj. Pentru copii bolnavi majoritatea banilor sunt pentru proceduri de reabilitare, vitamine. Este o schimbare spre bine, cât de puțin. Mărunți, mărunți, dar vom ajunge undeva la mai bine. Vine primăvara, vin schimbările, vin majorări cu 20 la sută. M-ați bucurat", a declarat femeia.



Şi alţi oameni salută decizia Guvernului:



"Pensia este de aproape 600 de lei. O majorare cu 20 la sută înseamnă cu aproximativ o sută de lei în plus" .



"Majorările sunt binevenite, dar am vrea să corespundă vremurilor noastre, cu prețurile".





"Este o problemă actuală, iar majorările sunt necesare, deoarece oamenii din aceste categorii sunt foarte săraci".



Pentru ca majorările să intre în vigoare trebuie să fie supuse votului în Parlament.