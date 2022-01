Alina Stremous a readus Republica Moldova în elita biatlonului mondial. Ea a ocupat locul 9 în cursa de mass start la Antholz

Alina Stremous a readus Republica Moldova în elita biatlonului mondial. Sportiva care reprezintă țara noastră pe arena internațională a obținut zilele trecute rezultate de-a dreptul uluitoare.

La etapa Cupei Mondiale de la Antholz-Anterselva s-a clasat pe locul 14 în cursa de 15 kilometri individual, iar peste două zile a dat lovitura în proba de mass start pe distanța de 12,5 kilometri, unde s-a clasat pe locul 9. Astfel, Stremous a obținut cel mai bun rezultat din ultimii 13 ani pentru Republica Moldova la o Cupă Mondială de biatlon. Mai mult, acest rezultat este și o premieră în cariera Alinei.

„Să fiu sinceră sunt niște emoții de nedescris. Sunt foarte fericită că reprezint această țară și că am reușit să obțin rezultate bune pentru ea. Am demonstrat că putem lupta pentru cele mai bune locuri.”, a relatat Alina Stremous, biatlonistă

Stremous a concurat cu cele mai bune biatloniste din lume, iar în cursa de mass start a reușit să depășească în clasament sportive de top, precum campioana olimpică din 2018, franțuzoaica Anais Bescond, dar și pe deținătoarea titlului mondial din 2021, cehoaica Marketa Davidova.

„De fiecare dată când părăseam pista de tragere îmi dădeam seama cât de aproape sunt adversarele mele și cât de aproape e podiumul. Însă, probabil, în unele momente nu am fost suficient de pregătită și totodată nu am știu să rezist presiunii. Din acest motiv am reușit ceea ce am reușit. În general sunt mulțumită.”, a menționat Alina Stremous.

Alina Stremous are 26 de ani și este născută în regiunea Volgograd, Federația Rusă. Ea reprezintă Republica Moldova din 2020. Recent, Stremous s-a calificat în premieră la Jocurile Olimpice, acolo unde țintește un nou rezultat istoric.

„De la început nu prea au fost rezultate deosebite, dar dacă sincer nici acum nu cred că este un rezultat ieșit din comun. Iată dacă la Olimpiadă voi reuși să lupt pentru cele mai bune locuri și voi ajunge în Top-10, atunci va fi un rezultat într-adevăr fantastic.”, a adăugat Alina Stremous, biatlonistă.

Până la Olimpiada de la Beijing, Stremous va face parte din lotul național, care va lua startul la Campionatul European, programat la sfârșitul acestei săptămâni în stațiunea germană Großer Arber.