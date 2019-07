Alina Russu și-a depus cererea de demisie din funcția de membru și președinte al CEC

Preşedintele Comisiei Electorale Centrale, Alina Russu şi-a dat demisia. Cererea de eliberare din funcţie a fost depusă azi dimineaţă la Secretariatul Parlamentului. Motivul ar fi imixtiunea politicului în activitatea instituției electorale.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Russu a menţionat că a fost o decizie asumată și pe deplin responsabilă.

"În perioada mandatului mi-am onorat responsabilitățile ghidându-mă de norma legală, aplicată în vederea asigurării cetățenilor dreptului la vot, dar și a dreptului de a fi ales.

În condițiile statului de drept este imperativ ca libera exprimare să fie asigurată atât alegătorului, cât și celor care, în virtutea funcțiilor, sunt responsabili de organizarea și desfășurarea procesului electoral. Imixtiunea în oricare din componentele procesului electoral este incompatibilă cu dezvoltarea liberă a democrației participative. Implementarea inițiativelor de ultimă oră a modificării cadrului normativ în materie electorală ar putea trezi suspiciuni vizavi de libertatea deciziilor autorității electorale superioare. Colegele și colegii cu care am avut onoarea să activez, instituția per ansamblu, pe care am avut onoarea să o conduc sunt de valoare, capabili de a îndeplini sarcinile de organizare a oricărui scrutin", a menţionat Alina Russu.