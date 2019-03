ALIMENTE PENTRU VÂRSTNICI. Cinci tinere voluntare au împărţit pâine şi zâmbete bătrânilor nevoiaşi

Au donat produse alimentare şi peste 100 de pâini bătrânilor. Este gestul a cinci fete voluntare, din Capitală, care au adus zâmbet pe buzele persoanelor în etate.

Ieri, acestea au mers cu proviziile pe strada Munceşti din Chişinău şi le-au împărţit bunicuţelor şi bunicilor, care se odihneau în curţile blocurilor.



"Noi vrem să vă aducem zâmbetul pe buze astăzi şi am decis să vă facem un mic cadou, aveţi produse alimentare. Mulţumesc sau badaprosti cum se mai zice, principalul să fie bine."



Emoționată de prezenţa fetelor, Maria Cebotari în vârstă de 73 de ani spune că a rămas suprinsă de gest. Femeia a primit o pâine, hrişcă, orez, paste şi ulei.



"Femeia face toate celea, care doreşte. Chiar şi o caşă de orez şi un plov şi o supă cu orez. Tot se poate de făcut când e la mână, da când nu-i, şezi şi te uiţi în pod."



Pachete similare au primit alţi zeci de bătrâni, din partea Asociaţiei "Suflet pentru Suflet" .



"Am să pregătesc şi am să dau şi de pomană. Sâmbătă e sâmbăta morţilor şi mă duc la biserică. Din ceea ce am dau şi eu mai departe."



"Foarte plăcută ştiţi cum e plăcută până la lacrimi. Niciodată nu îţi dă nimeni nimic. Mulţumesc."



"O creker, o să îl servim cu ceai şi o să ne amintim de voi. O hrişcă şi faină o să prăjim peşte şi macaroane cu brânză o să mâncăm. Mulţumesc fetelor."



Nu toţi vârstnicii au acceptat cadoul voluntarilor.



- Ţineţi şi dumneavoastră. - Nu draga, mersi, oferiţi oamenilor săraci, eu am pe ce să cumpăr."



Cele cinci voluntare spun că au procurat alimentele din propriii bani, dar şi din vânzarea biletelor, pentru un concert de caritate care a fost susţinut ieri seara, într-un local din Capitală.



"Iniţial ne-am propus doar pâine, ne mai rămân careva finanţe din procurarea biletelor şi am zis de ce nu să donăm şi produse alimentare căci au nevoie, la pensiile cât sunt de mici ale lor, e greu să îţi procuri de mâncare."



"În aşa mod vrem să motivăm şi alte persoane să doneze, să ajute. Ne punem ca scop defapt să avem măcar zece mii de bătrâni ajutoraţi",



La concertul organizat de voluntare au participat peste 60 de oameni. Printre cei care au cântat în faţa publicului s-a numărat şi Daniel Şveţ, participant al concursului "Vocea Ucrainei".



Tinerele îşi propun să ajungă cu campania "Fii îngerul unui bătrân" şi în alte raioane ale ţării. Următoarea destinaţie este Anenii Noi.