Alimentaţia corectă în timpul postului. RECOMANDĂRILE nutriţioniştilor

Restricţiile la lactate, ouă şi carne pe care le presupune postul ar putea fi dificil de respectat pentru muţi, dar dacă la acestea se adaugă şi o alimentaţie deficitară în proteine şi minerale, atunci sănătatea ar putea fi serios afectată. În acest context, sfaturile nutriţioniştilor pentru perioada de post pot fi foarte utile.

Un medic nutriţionist a explicat, pentru The One, ce efect are alimentaţia de post asupra organismului, citează mediafax.ro. Sunt recomandate anumite suplimente de vitamine sau minerale pe durata postului sau anumite alimente care să suplinească lipsa produselor de origine animală?

"Se pare că obiceiurile străvechi şi tradiţiile au ajutat oamenii să găsească echilibrul trupului şi sufletului prin post şi rugăciune. Deşi la acel moment semnificaţia postului era strict legată de principiile religioase, se pare că acesta avea un rol mai important de atât, de detoxifiere a organismului. Unele studii arată de exemplu în post scăderea LDL colesterolului si raportului LDL/HDL, a tensiunii arteriale, limitarea consumului de zahăr, îndulcitori, scăderea ponderală etc. Prin postul ortodox, se elimină consumul de carne, ouă, lapte şi derivatele sale şi se creşte aportul de carbohidraţi, cereale, fructe şi legume, leguminoase, nuci, seminţe, aceasta fiind de fapt o dietă vegetariană. Dacă este echilibrat, nu limitează aportul de proteine şi aminoacizi esenţiali", a explicat dr. Ionela Dumitrescu, medic specialist diabet, nutriţie şi boli metabolice la Clinica Smart Nutrition, medic rezident boli endocrine.

O alimentaţie bine echilibrată presupune să nu uităm de vitaminele, mineralele, aminoacizii esenţiali şi constituenţii absolut necesari pentru o bună funcţionare a proceselor metabolice.

"Având în vedere că în post se limitează consumul de carne, ouă, lapte, peşte, cele mai frecvente deficite apar în rândul constituenţilor acestora, anume aminoacizii esenţiali, vitaminele din grupul B, vitamina D pe care o luăm din din peşte şi din ouă. Aminoacizii esenţiali lyzina, methionina, triptofanul, treonina sunt câteva exemple de aminoacizi esenţiali care pot fi deficitari în alimentaţia de post", a spus medicul.

Consumând soia, tofu, linte, nuci, seminţe, quinoa şi cereale putem suplini aceste deficite. Incluzând în alimentaţie seminţe de in, nuci, seminţe de chia sau cânepă putem recupera din acizii omega 3 şi 6 pe care îi pierdem prin eliminarea altor alimente, în perioada postluui.

"În ceea ce priveşte vitaminele şi mineralele, studiile au arătat că aportul de vitamine din grupul B, mai ales B2 riboflavina şi B12 ciancobalamina scade. De asemenea, atenţia trebuie îndreptată spre deficitul de aport de vitamina D, iod, zinc, fier, calciu", a adăugat specialistul.