Alianţa PSRM-ACUM nu a solicitat părerea CSP referitoare la legea cu privire la procuratură

Promisiunile alianţei PSRM-ACUM de a asigura transparență în procesul legislativ rămân a fi vorbe goale. Majoritatea parlamentară nu a solicitat părerea Consiliului Superior al Procurilor referitoare la ultimele modificări ale Legii cu privire la procuratură, aprobate în grabă de legislativ, prin care preşedintelui ţării i s-a oferit dreptul de a numi procurorul general interimar. Declaraţia a fost făcută de membrul CSP Adrian Bordianu, în cadrul forumului "Reformarea justiției și combaterea corupției", organizat de Guvern și Centrul de Resurse Juridice din Moldova.



Adrian Bordianu a menţionat că a aflat din presă despre modificările Legii cu privire la procuratură aprobate de deputaţi.



"Această lege s-a adoptat fără a fi consultată cu Consiliul Superior al Procurorilor, fără a fi discutată public. Astăzi, posed atât de informaţii, cât am reuşit să obţin în cadrul şedinţei Parlamentului, adică privind transmisiunea live", a spus Adrian Bordianu, membru al CSP.



Nici unii membri ai societăţii civile nu văd cu ochi buni modificările ce ţin de activitatea procurorilor aprobate de Parlament



"Politicienii sunt constrânşi să facă lucruri nu chiar ortodoxe pentru a redresa situaţia. Scopul acestei modificări este de a lua cumva controlul altcuiva controlul asupra Consiliului Superior al Procurorilor. Eu nu îmi doresc această schimbare", a zis Vladislav Gribincea, director executiv al Centrului de Resurse Juridice.



Iar unii experţi îndeamnă Guvernul Sandu să întreprindă măsuri concrete pentru reformarea justiţiei.



"Într-adevăr, se înţeleg că nu este nimic mai permanent decât o tranziţie, motivul pentru care îndemnul meu a fi pentru guvernarea începătoare, care îmi oferă anumite semnale şi este grijulie cu cuvântul "reformă", un alt cuvânt când îl aud, mă alarmează", a zis Mariana Kalughin, expert al Asociației "ADEPT".



La rândul său, ministrul Justiţiei, Olesea Stamate, s-a lăudat cu un plan de acţiuni de şase pagini. Pe lângă faptul că nu conţin soluţii concrete, unele nu au indicate termenele de realizare şi nici instituţiile care se fac responsabile de reformă.



"Aceste plan este orientat spre câteva acţiuni care vizează primele o sută de zile a guvernării, celelalte acţiuni sunt până la un an", a spus Olesea Stame, ministru al Justiţiei.



Un alt proiect, aprobat în grabă de deputaţii alianţei Kozak, în prima lectură, prevede schimbarea procedurii de alegere a procurorului general și demitere a acestuia. Mai exact, concursul pentru alegerea şefului procuraturii nu va mai fi desfășurat exclusiv de Consiliul Superior al Procurorilor, ci de o comisie independentă. Iniţiativa mai prevede majorarea numărului de membri ai CSP de la 12 la 19, unii dintre aceştia fiind numiţi, pe criterii politice, de Guvern şi Parlament.

Recent, Grupul de State contra Corupției, comitet al Consiliului Europei specializat în prevenirea şi lupta împotriva acestui fenomen, s-a arătat îngrijorat de lipsa de transparenţă şi modul în care au fost aprobate aceste modificări. Totul a culminat cu decapitarea Procuraturii.

Funcţia de procuror general a devenit vacantă după ce Eduard Harunjen a demisionat, din cauza mai multor presiuni şi tentative de demitere.