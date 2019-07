Alianţa PSRM - "ACUM" duce o campanie amplă de denigrare asupra Partidului Democrat din Moldova

"Eu mă mândresc cu faptul că în rândul Partidului Democrat, în raionul Călăraşi, noi am avut cele mai demne personalităţi întotdeauna şi cu atât e mai dureros că acum suntem toţi absolut catalogaţi hoţi şi bandiţi.""Tristeţea care este la toţi, eu fac o comparaţie cu o maşină sau cu un mecanism care a fost creat de Partidul Democrat şi a început să lucreze şi să dea roade şi la un timp s-a oprit. Eu cred că la congres se va pune bazele la construcţia în continuare sau la modelarea în continuare."În context, fostul premier Pavel Filip i-a încurajat pe oameni să rămână optimişti. Asta pentru că, indiferent de atacurile şi presiunile alianţei Kozak, faptele guvernării democrate vorbesc de la sine."Noi suntem cuprinși astăzi în ura aceasta care este în societate şi că toţi din Partidul Democrat îs hoţi ai regimului, grupare criminală şi nimeni nu vrea să atragă atenţia la lucrurile pe care le-am făcut noi în perioada când am fost responsabili de guvernare. Să vă gândiţi în primul rând la dumneavostră şi la activitatea pe care aţi avut-o şi să nu vă lăsaţi cumva presaţi de această percepţie, care în viziunea mea este una greşită", a spus preşedintele interimar al PDM , Pavel Filip.În opinia deputaţilor Partidului Democrat, alianţa de guvernare Kozak nu va rezista. Mai mult, aceştia comit greşeli grave pentru o guvernare, iar efectele negative vor fi simţite de fiecare cetăţean."Cine nouă astăzi ne ţine lecţii de moralitate? Proeuropeanul Andrei Năstase, care nu ştiu din ce cauză a mers la APCE şi a votat cu ruşii, Nicu Popescu care e ministru de externe şi declară că în Republica Moldova am avut u răboi civil. Între cine? Ce s-au bătutu moldovenii cu hărăgile?", a spus deputatul PDM , Alexandru Jizdan."Trebuie să fim tari. Şi aveţi dreptate, partidul ca şi organizaţie trebuie să aibă grijă de membrii săi atunci când ei sunt presaţi", a spus vicepreşedintele Parlamentului, Monica Babuc.Fruntaşii PDM au susţinut ideea că Partidul Democrat are nevoie de o schimbare, însă nu una de faţadă, dar fundamentală."Vreau să vă fac o replică, dacă îmi permiteţi, nu vă mai exprimaţi că ne-au distrus ca formaţiune politică, încearcă să ne distrugă poate că ar fi mai corect.""Avem un rezultat bun şi trebuie să recunoaştem. Ne-am bucurat cu toţii de rezultat, s-a muncit foarte mult, s-a muncit în teritoriu, s-au făcut lucruri."Congresul extraordinar al PDM se va desfăşura în data de 27 iulie. Atunci va fi aleasă noua conducere a partidului şi vor fi trasate noi obiective de dezvoltare.