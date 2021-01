Alexei Navalnîi a aterizat la Moscova și a fost arestat. „Aici e casa mea. Nu mă tem, pentru că știu că am dreptate”

Liderul opoziției anti-Putin din Rusia, Alexei Navalnîi, a revenit astăzi la Moscova, deși autoritățile din Rusia au anunțat că îl vor aresta la aeroport. Totodată Navalnîi știa și de faptul că la sosirea în Rusia ar putea fi condamnat la mai mulți ani de închisoare. Avionul a fost redirecționat și a aterizat pe alt aeroport moscovit, Șeremetievo, deși era programat să aterizeze pe Vnukovo. Acolo se adunaseră simpatizanți ai disidentului rus și poliția a făcut arestări, transmite digi24.

Aleksei Navalnîi este reținut în aceste momente la controlul de pașapoarte. Avocata cere să meargă cu el, dar este refuzată. Nici soției nu i-a fost dată permisiunea de a-l însoți.

„Este o dovadă în plus că lupta trebuie continuată. Sunt fericit că am ajuns, este ziua cea mai bună din ultimele luni. Aici e casa mea. Nu mă tem, pentru că știu că am dreptate, știu că dosarele mele penale sunt fabricate, iar ceea ce mi s-a întâmplat sunt încercări de a mă speria și intimida. Voi trece de controlul de pașapoarte, voi ieșit din aeroport și voi merge acasă”, a declarat Navalnîi.

Pasagerii au ieșit din avion, inclusiv Aleksei Navalnîi, și au urcat în autobuzul care îi transportă de pe pistă până la terminalul din aeroport.

Precizăm că, avionul cu care opozantul rus Aleksei Navalnîi a zburat la Moscova a fost redirecționat către alt aeroport. Acesta trebuia să aterizeze la 19:40 pe aeroportul Vnukovo, însă a fost redirecționat către Șeremetievo.