Alexei Coșelev, portarul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, pregătit de partida cu Franța

Alexei Coșelev, portarul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, va avea o misiune grea în partida cu Franța.

Acesta va avea de înfruntat vedete ale fotbalului mondial, precum Paul Pogba, Antoine Griezmann și Kylian Mbappe. Goalkeeper-ul de 25 ani are experiența meciurilor mari, el jucând mai multe partide importante în campionatul Olandei.



De 7 luni Alexei Coșelev este legitimat la clubul Fortuna Sittard din Eredivisie.



"Toate echipele din campionat joacă un fotbal ofensiv. Dacă o echipă conduce cu scorul de 1-0 în minutul 80, ea va continua să atace și va încerca să marcheze al doilea gol", a spus Alexei Coșelev, portar R. Moldova.



Fotbalistul locuiește la Sittard împreună cu soția, care l-a ajutat să se acomodeze mai repede. Coșelev a rămas uimit de nivelul înalt de trai din Olanda.



"Olandezii sunt asigurați din toate punctele de vedere. Ei nu își fac griji de nimic. Asigurările obligatorii sunt la ordinea zilei în Olanda.



Nici până acum nu mă pot deprinde cu drumurile din Olanda. Călătoresc des cu echipa prin țară. Nu îmi vine să cred că au așa drumuri bune. Parcă sunt laminate", a spus Alexei Coșelev, portar R. Moldova.



Coșelev a declarat că nu intenționează să învețe limba olandeză pentru că este greu de învățat.



"Nici nu am încercat să învăț limba olandeză, pentru că este prea dificilă. Am decis să-mi îmbunătățesc nivelul de cunoaștere al limbii engleze, pentru că 95% din populația Olandei vorbește această limbă. Cred că este mai bine să vorbesc fluent în engleză decât să mă exprim cu greu în olandeză", a spus Alexei Coșelev, portar R. Moldova.



Internaționalul moldovean este titular incontestabil la echipa sa de club, Fortuna Sittard, pentru care a disputat în acest sezon 28 de partide în toate competițiile. El a fost inclus în mai multe rânduri în echipa simbolică a etapei.



Alexei a evoluat în fața tuturor formațiilor de top din Eredivisie. Cu toate acestea, fotbalistul a declarat că cel mai mult l-a impresionat jocul lui Ajax Amsterdam.



"Ajax Amsterdam are cea mai bună echipă din campionat. Are un stil de joc unic, total diferit față de celelalte formații. Cu toate că atunci când am jucat cu ei, în prima jumătate de campionat, diferența nu era chiar mare", a spus Alexei Coșelev, portar R. Moldova.



După 26 de etape disputate în Eredivisie, clubul din Sittard se află pe locul 13 în clasament, la 4 puncte deasupra primului loc retrogradabil.



Între timp, pentru Coșelev urmează o sarcină extrem de dificilă în partida cu campioana mondială, Franța, din preliminariile campionatului european din anul 2020.



Aceasta este programată pentru 22 martie cu începere de la ora 21:45 și va fi televizată în direct de postul de televiziune PRIME.