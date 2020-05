Alexandru Tănase: Tot ceea ce se întâmplă la Curtea Constituțională nu are o explicație logică

Magistrații Curţii Constituţionale sunt inamovibili, iar rechemarea judecătorilor de organele care i-au delegat nu e posibilă în temeiul Constituției. Este constatarea fostului preşedinte al CC, Alexandru Tănase, drept răspuns la poziţia Consiliului Superior al Magistraturii, care i-a recomandat socialistului Vasile Bolea să apeleze la Parlament și la Guvern cu cererea de a le retrage mandatele unor judecători ai Înaltei Curţi. O astfel de tentativă, a declarat Tănase la emisiunea "Zi de zi" de la Publika TV, ar provoca un scandal de proporţii la nivel internaţional.



”Tot ceea ce se întâmplă acum în jurul Curții Constituționale nu are o explicație logică. Aparent, unele jocuri se desfășoară pe sub masă. Este vorba despre independența instanței sau anumite grupuri încearcă să stabilească un nou control? Nici acest lucru nu poate fi exclus”, a declarat Alexandru Tănase.



Iar fostul reprezentant al Moldovei la Curtea de la Strasbourg, Stanislav Pavlovschi, a menţionat că judecătorii CC nu sunt protejaţi. Chiar dacă va fi demonstrat faptul că cei patru magistraţi sunt filaţi, legea prevede pentru o astfel de acţiune o amendă administrativă de până la 4 500 de lei.



”Curtea Constituţională are nevoie de reformare. Situația actuală ne arată cât de important este rolul acestui organism în stat și cât de lipsiți de apărare sunt judecătorii noștri.”



De aceeaşi părere este şi fostul judecător al Curţii Constituţionale Nicolae Osmochescu.



”Cred că sunt jocuri politice murdare. Toate acestea s-au amplificat după ce Înalta Curte a suspendat Legea privind ratificarea contractului de împrumut, semnat de Republica Moldova și Federația Rusă”, a menționat Nicolae Osmochescu.



În data de 23 aprilie, magistrații Curții Constituționale l-au demis pe Vladimir Ţurcan din funcția de președinte al instituţiei. S-a întâmplat după suspendarea Legii privind împrumutul rusesc de 200 de milioane de euro. Curtea Constituțională se va pronunța în data de 7 mai pe marginea contestării Acordului semnat între Guvernul Republicii Moldova și cel al Federației Ruse.

Între timp, unii judecători ai CC, inclusiv noul președinte, Domnica Manole, au depus o plângere la Procuratura Generală în care invocă presiuni fără precedent din partea politicienilor.