Alexandru Tănase despre Stoianoglo: A avut cel mai puternic mesaj politic pe care l-am auzit de la un Procuror General

Fostul ministru al Justiției și ex președinte al Curții Constituționale Alexandru Tănase susține că noul Procuror General Alexandr Stoianoglo este o persoană care stie cum să-și păstreze independența pentru a curma practica dosarelor la comandă. Despre asta Tănase a scris pe pagina de Facebook:

"Câteva observații legate de investirea noului Procuror General.

Pentru prima dată, în toată istoria Republici Moldova un procuror general își începe mandatul cu mesajul “Noi nu putem mai mult sa ținem toată țara in frica”.

De fapt este cel mai puternic mesaj politic pe care l-am auzit de la un procuror general in ultimii ani. Smintiții cer ca procurorul să bage cât mai mulți oameni la pușcărie, în timp ce pentru comunitatea avocaților, reformarea procuraturii înseamnă mai întâi de toate ca însăși procurorii sa nu mai comită abuzuri.

Observ că mulți (în totală necunoștință de cauză) se întrec a-l înscrie pe A. Stoianoglo in lista „oamenilor lui Dodon”. In cariera mea profesională am avut ocazia sa interacționez cu acesta de câteva ori și îmi pot permite să afirm că A. Stoianoglo nu a fost și nu va fi niciodată „omul” cuiva. Este mai degrabă un „maverick”, ce deține independența interna necesară pentru a curma practica „îndosarierilor” la comanda din ultimii ani și ultima vreme.

P.S. Din păcate, „presa” a trecut cu vederea acest mesaj esențial al dlui Stoianoglo, preferând sa facă „mișto” de limba romană pe care o vorbește acesta. Desigur ca, ar fi interesant sa vedem câte de des pun „prompterițele în minijupă” virgula între subiect și predicat, într-o dictare pentru clasa 7-a... Acesta însă, este subiectul altei discuții...", a scris pe pagina sa de facebook Alexandru Tănase, fostul Ministru al Justiţiei şi ex Preşedinte al Curţii Constituţionale.