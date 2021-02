Alexandru Tănase: Dacă în Parlament se configurează un grup care poate învesti un Guvern, atunci Parlamentul trebuie salvat, cât de rău nu ar fi el

Preşedintele Republicii Moldova nu poate să desemneze un candidat la funcţia de prim-ministru, dacă în Parlament există cel puţin 51 de deputaţi capabili să învestească un Guvern. Declaraţia a fost făcută joi seara în cadrul emisiunii „Punctul pe AZI” de la TVR Moldova, de către fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase.

Tănase a explicat că, potrivit Constituţiei Republicii Moldova, „preşedintele este co-decident în cazul formării Guvernului şi nu este decident. Preşedintele nu poate să-şi impună opinia sa Parlamentului atâta timp cât Parlamentul are o majoritate capabilă să învestească un Guvern. Preşedintele intervine în momentul în care Parlamentul este incapabil să învestească un Guvern şi exact asta s-a întâmplat în Republica Moldova”.

„54 de deputaţi au formalizat o decizie de a sprijini un alt candidat. În situaţia dată rolul preşedintelui activ în acest proces încetează şi preşedintele înceăe discuţiile cu majoritatea parlamentară. Majoritatea parlamentară este cea care decide. Guvernul, în fond, nu este responsabil în faţa preşedintelui, Guvernul Republicii Moldova este responsabil în faţa Parlamentului. Suntem o republică parlamentară clasică în acest sens. Astfel, dacă există o majoritate, preşedintele, conform Constituţiei, nu o poate ignora”, a declarat Tănase.



Acesta a subliniat că preşedintele are dreptul să respingă o singură dată candidatura desemnată de majoritate în cazul în care are o serie de argumente, începând cu argumente de suspiciuni de corupţie şi terminând cu cele de securitate naţională.



„În această seară noi nu am asistat la această procedură. S-a întâmplat puţin altceva. Preşedintele a decis să vină cu alt candidat, deşi de cealaltă parte Parlamentul are o majoritate parlamentară formalizată", a spus Tănase.

Potrivit lui Tănase, probabil, se va ajunge şi la Curtea Constituţională pentru a dezlega acest conflict dintre instituţia prezidenţială şi actualul Parlament.

Tănase a menţionat că toate mecanismele Constituționale sunt îndreptate spre a forma Guverne, dar nu spre a dizolva Parlamente.

"Astfel sunt interpretate prevederile constituţionale de către toate Curţile Constituţionale din lume. Dacă în Parlament se configurează un grup de oameni care pot învesti un Guvern, atunci Parlamentul trebuie salvat, cât de rău nu ar fi el. În acest sens nu cred că suntem în zona corectă când încercăm să dizolvăm Parlamentul pe motive pur politice şi folosind mecanismele constituţionale în mod pervers", a spus Tănase.

Potrivit lui Tănase, cel mai mare pericol care se poate întâmpla într-o criză politică este ca să se încalce ordinea Constituțională. "Atunci vor fi căutate soluții nu în textele legilor, dar în altă parte, de exemplu în stradă”, a mai spus Tănase.

Maia Sandu a anunţat joi seara că o desemnează repetat pe Natalia Gavriliţă la funcţia de premier, asta deşi 54 de deputaţi au propus-o pe Mariana Durleşteanu la funcţia de premier.

Ulterior, şi Platforma DA a venit cu propriul candidat la funcţia de premier - Andrei Năstase.