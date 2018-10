Alexandru Spiridon pune sub semnul întrebării convocarea în viitor a lui Virigiliu Postolachi la naţionala Moldovei

Selecţionerul Alexandru Spiridon s-a săturat de "telenovela Virigiliu Postolachi" şi pune sub semnul întrebării convocarea în viitor a tânărului fotbalist la naţionala Moldovei. Asta după ce atacantul lui Paris Saint Germain a refuzat de 4 ori să se prezinte la lot.

"Au fost mulţi fotbalişti talentaţi pe care i-au împiedicat părinţii sau agenţii. Şi în Moldova avem jucători de aceştia. Aş vrea să se gândească foarte bine când iau decizia să nu vină la naţională. Eu mai făcut un apel faţă de el şi i-am dat de ştire că am nevoie de el. Nu suntem noi o ţară în care să avem zeci de atacanţi foarte buni", a menţionat Alexandru Spiridon, selecţioner Moldova.



Alexandru Spiridon consideră că cea mai bună alegere pentru Postolachi ar fi naţionala Republicii Moldova, unde are şanse mari să fie printre titulari.



"Nu poate să joace în lotul Franţei acum. Griezmann şi Mbappe încă 10 ani vor juca acolo fără a fi înlocuiţi. La selecţionata României am înţeles că tot există careva probleme. Vreau să-i dau o şansă acestui băiat, care este unul de perspectivă. E pământeanul meu, e născut acolo şi părinţii lui tot", a specificat Alexandru Spiridon.



Jucătorul de 18 ani, originar din Edineţ, a devenit cetăţean român cu acte în regulă luna trecută. El însă nu poate fi folosit nici măcar la loturilor naționale de juniori ale României. Oficialii federaţiei de fotbal de peste Prut susţin că regulile internaționale nu îi permit acest lucru. La reprezentativa Franţei fotbalistul încă nu a fost convocat niciodată.



Tânărul a ajuns la PSG în 2013. De atunci, a fost o prezenţă constantă în loturile de copii şi juniori ale clubului parizian.



La începutul lunii iulie a semnat primul contract profesionist cu Paris Saint Germain. După ce a marcat un gol fabulos într-un amical cu Atletico Madrid, Postolachi a fost numit de presa internaţională "urmaşul lui Edinson Cavani".



De atunci, jucătorul moldovean nu s-a mai remarcat la prima echipă a clubului.