Alexandru Slusari recunoaşte eşecul Comisiei, care a investigat frauda bancară şi cere crearea unei Comisii noi

Preşedintele Comisiei parlamentare privind investigarea fraudei bancare Alexandru Slusari cere crearea unei noi Comisii de anchetă privind elucidarea circumstanţelor devalizării sistemului bancar în perioada 2011-2014.

Mai exact, deputatul PPDA vrea să fie creat un nou grup de lucru, care să ancheteze procesul de lichidare a Băncii de economii, Unibank şi Banca socială, dar şi metoda de repartizate a creditelor de urgenţă, eliberate de BNM celor trei instituţii. În cadrul unei conferinţe de presă, Slusari a declarat că acea Comisie parlamentară pe care a condus-o nu a reuşit să adune toate informaţiile necesare.

"Este cea mai mare enigmă şi o problemă pe care nu a fost aruncată nicio rază de lumină, din punctul nostru de vedere, cum s-au repartizat aceste două credite: întâi credite sub garanţia Guvernului Leancă şi a doua parte sub garanţia Guvernului Gaburici. Unde au mers banii, de ce a trebuit să fie această garanţie? Au fost rambrusate depozitele persoanelor fizice sau mai mult persoanelor juridice. Sunt foarte multe întrebări şi toate încercările noastre în cadrul Comisie precedente, să avem ceva informaţii, s-a ciocnit cu anumit blocaj. Din partea Procuraturii şi de la mai multe autorităţi noi nu am primit răspuns exhaustiv".