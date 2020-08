Alexandru Slusari: Propunerea PLDM este întârziată

Vicepreşedintele Platformei "DA" Alexandru Slusari susţine că propunerea PLDM este una întârziată şi că formaţiunea are propriul candidat, adică pe liderul partidului, Andrei Năstase.



"Noi încă în noiembrie 2019 am venit cu o aşa iniţiativă de a avea un candidat unic şi am aşteptat răspuns trei luni de la colegii noştri din alte partide. Atunci era timp suficient să promovăm un candidat comun, acum cu cinci zile înainte de campanie e târziu", a declarat Alexandru Slusari pentru Publika TV.

