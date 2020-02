Alexandru Pînzari: Poliţia nu mai este o instituţie independentă

Alexandru Pînzari, fostul şef al Inspectoratului General al Poliţiei, susţine că instituţia pe care a condus-o timp de peste trei ani nu mai este independentă. Declaraţia a fost făcută în cadrul unui interviu oferit jurnaliştilor de la postul de televiziune Canal 2. Potrivit fostului şef al poliţiei naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, care trebuie să opereze politici, a preluat, în ultima perioadă, şi din activităţile Inspectoratului General al Poliţiei.



ALEXANDRU PÎNZARI, fost şef al IGP: "Şi folosesc acest prilej, această platformă de a transmite mesajul conducătorilor şi să nu se supere pentru că astăzi Ministerul de Interne se stăruie să înghită poliţia, iar asta nu este corect. Poliţia prin lege are autonomia sa, iar Ministerul de Interne este un organ care are o misiune foarte bine determinată să elaboreze politici, iar ei se mai bagă şi în activităţi operaţionale".



"Poliţia şi-a pierdut din independenţă, din câte spuneţi ...?"



"În viziunea mea, da,



Alexandru Pînzari mai spune că situaţia s-au înrăutăţit la capitolele siguranţă şi ordine publică.



Vedeţi ce se întâmplă astăzi. Dumneavoastră vă simţiţi în siguranţă, în stradă?!" Eu - nu, eu am îngrijorare pentru copiii mei, am mare îngrijorare pentru securitatea rutieră. Lucrurile stau foarte rău. La funcţii de conducere, la Inspectoratul Naţional de Poliţie au fost numite persoane compromise".



Potrivit lui Pînzari, la conducerea principalelor instituţii din cadrul Ministerului de Interne au fost promovaţi amici, rude şi persoane compromise. Alina Zbancă, consilierului ministrului de Interne, nu a răspuns la telefon pentru a comenta acuzaţiile aduse de către fostul şef al IGP. Totodată, Alexandru Pînzari susţine că, în ultimele şase luni, de la MAI au plecat aproape o mie de oameni. Unii au fost concediaţi, iar alţii au scris cereri de demisie, după ce ar fi fost şantajaţi de către fostul ministru de interne, Andrei Năstase.



ALEXANDRU PÎNZARI, fost şef al IGP: "Eu ştiu un caz. A fost chemat la ministrul Năstase un şef de inspectorat, a fost şantajat să declare public în cadrul şedinţei la inspectorat că el a făcut activitate politică numai cu condiţia ca să i se permită să lucreze mai departe. Şi băiatul acesta a făcut acest lucru pentru că băiatului i-a rămas jumătate de an până la pensie. Şi nu numai el, zeci de şefi de inspectorate mă sunau şi - mi spuneau probleme similare".



Contactat de PUBLIKA TV, fostul ministru de interne, Andrei Năstase, a declarat că nu comentează declaraţiile unor penali, fără a oferi detalii.

La rândul său, Alexandru Pînzari spune că a fost chemat la CNA de mai multe ori, după ce a plecat de la IGP, dar nicio plângere pe numele său nu s-a soldat cu vreo anchetă penală.

Pînzari a fost demis în iunie anul trecut de către Guvernul Sandu, la propunerea fostului ministru de interne Andrei Năstase.

Recent, magistraţii au stabilit că Pînzari a fost concediat ilegal şi au obligat autorităţile să-l restabilească în funcţie, lucru pe care Executivul l-a făcut în data de 29 ianuarie. În aceeași zi, Pînzari a depus cerere de demisie.