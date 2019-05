Alexandru Pînzari, nedumerit de comportamentul deputatului PAS, Mihai Popşoi, care a încercat să intimideze carabinerii

Şeful Inspectoratului General de Poliţie este nedumerit de comportamentul deputatului PAS, Mihai Popşoi, care a încercat să-i intimideze pe carabineri, în timpul protestelor de ieri. Alexandru Pînzari a declarat, în cadrul emisiunii Fabrika de la Publika TV, că Popşoi, fie a avut o dereglare emoţională, fie a încercat să-i provoace pe oamenii legii, care aveau grijă de menţinerea ordinii publice la manifestaţiile organizate de Andrei Năstase şi Maia Sandu.



"-Da ce am făcut ?

-Luaţi mâna de pe poliţişti !

-Eu ce am făcut ?

-Aţi împuns.

-Dumneavoastră veţi răspunde penal, veţi răspunde. Problema este acolo, nu este aici. Eu sunt deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

-Domnule !

-Să vă arăt legitimaţia ?

-Nu trebuie să-mi arătaţi. Nu nu v-am împins. Eu nu am spus că este problemă aici.

-Dar ce aveţi cu mine atunci ?

- Nu vă urcaţi !

-Unde să nu mă urc ?

-Nu puneţi mâna pe oameni. "



"Colegul este instruit şi nu s-a dat emoţiilor, a avut un comportament absolut profesionist, bazat pe rațiune, bazat pe respect faţă de cetăţenii care îi au în faţă. De cealaltă parte, eu am văzut ameninţări sau că a fost o dereglare emoţională, sau că a fost o provocare, viziunea mea personală", a declarat Alexandru Pînzari, şeful IGP.



Ieri, liderii PAS și PPDA au adus câteva zeci de oameni în fața Guvernului ca să protesteze împotriva scumpirii carburanților. La scurt timp, sute de tineri au organizat o acțiune împotriva Blocului "ACUM". Manifestanţii au venit să le ceară socoteală deputaților PAS și PPDA pentru criza politică din țară.

Polițiștii au fost nevoiţi să formeze un cordon ca să despartă cele două tabere, iar Andrei Năstase a profitat de ocazie şi s-a ascuns în spatele oamenilor legii.