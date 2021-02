Deputatul Alexandru Oleinic susţine iniţiativa de a înainta candidatura Marianei Durleşteanu la funcţia de premier. Anunţul a fost făcut pe pagina de Facebook a parlamentarului.

"Am susținut inițiativa de a înainta candidatura doamnei Mariana Durleșteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Este o decizie tehnică și nu una politică, deoarece consider că în condițiile unei situații de criză pe toate dimensiunile, nu ne putem permite luxul de a lăsa țara și cetățenii fără un Guvern cu drepturi depline, capabil să gestioneze eficient criza social-economică, cea din sănătatea publică, procesul de vaccinare, etc. Și aceasta chiar cu riscul să fiu criticat..."

Potrivit lui Alexandru Oleinic, doar un cabinet de miniștri tehnocrat și neangajat politic, format din profesioniști în domeniile gestionate şi susținut de majoritatea partidelor parlamentare, poate contribui la soluționarea problemelor prin care trece ţara noastră.

"Consider că în condițiile unei crize profunde, inclusiv politice, prin care trece Republica Moldova, doar un cabinet de miniștri tehnocrat și neangajat politic, format din profesioniști în domeniile gestionate, susținut de majoritatea partidelor parlamentare, poate contribui la soluționarea problemelor existente. Inclusiv, și în eventualitatea pregătirii unor alegeri anticipate, dacă va fi cazul. Mai mult, în calitate de deputat independent, nu am nici o tangență cu jocurile politice ale unor partide și grupuri de interes, în special, ale celora care încearcă să folosească situația din țară și imaginea șefului statului pentru ași majora reprezentativitatea formațiunii în forul legislativ.", a scris deputatul Alexandru Oleinic pe pagina sa de Facebook.

Amintim că PSRM a propus-o drept candidat la funcţia de premier pe Mariana Durleşteanu. Declaraţia a fost făcută de către liderul PSRM, Igor Dodon, în cadrul unei conferinţe de presă, în timp ce Natalia Gavriliţa, candidatul desemnat de Maia Sandu, îşi prezenta în plan programul de Guvernare. Mai mult, Dodon a spus că PSRM nu îi va acorda un vot de încredere echipei Nataliei Gavrilița.

