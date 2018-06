Alexandru Jizdan, felicitat de omologul său român, Carmen Daniela Dan cu ocazia zilei sale de naștere

Alexandru Jizdan, Ministru al Afacerilor Interne, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Cu această ocazie, omologul său din România, Carmen Daniela Dan a scris un mesaj de felicitare pe o pagină de socializare.

"Astăzi este o zi importantă pentru omologul și, în egală măsură, camaradul meu de peste Prut. Alexandru Jizdan - Ministru al Afacerilor Interne, Republica Moldova, adaugă încă un an în buchetul vieții. Un an deloc ușor, pentru că răspunderea funcției pe care o deține este una imensă, iar domnul ministru Alexandru Jizdan este un om responsabil care se dedică total îndeplinirii obligațiilor ce îi revin!



L-am cunoscut personal și am avut prilejul să constat că împărtășim aceleași valori morale și profesionale. Este un om corect, dedicat semenilor și profesiei, mereu disponibil și determinat să facă tot ce îi stă în putere pentru binele colectiv.



Vă respect, domnule ministru, și vă transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire, împliniri pe toate planurile, precum și longevitate a mandatului pe care îl dețineți! Meritați!



La mulți și împliniți ani!", a scris Ministru al Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan pe pagina sa de Facebook.