Alexandru Jizdan, despre situaţia accidentară de pe traseele naţionale: "Oamenii sunt îngrijoraţi şi se tem să-şi trimită copiii la şcoală"

"Oamenii sunt îngrijoraţi şi se tem să-şi trimită copiii la şcoală". Fostul ministru al MAI, deputatul PDM Alexandru Jizdan a susţinut o conferinţă de presă. În cadrul acesteia, el a vorbit despre situaţia gravă pe drumurile din țară, dar şi despre situaţia criminogenă.



Alexandru Jizdan a transmis un mesaj de îngrijorare actualei guvernări:



"Am văzut anterior o tentativă a actualei guvernări, în special al primului-ministru Maia Sandu, de a convoca o şedinţă dedicată subiectului accidente rutiere, care avea menirea de a rezolva această problemă, dar cu părere de rău, constat şi azi în satul Puhoaia Teleneşti s-a produs un accident, rutier soldat cu 19 răniţi. Cu părere de rău, tot mai des şi mai des asistăm la accidente rutiere cu implicarea transportului public. Problema mare este că aceste şedinţe sunt organizate, probabil, de dragul şedinţelor deoarece noi nu vedem schimbarea situaţiei la zi, şi acest lucru, în mare măsură are loc din cauza atutudinii acestei guvernări faţă de politica cadrelor. Atunci când ei au venit la guvernare, în mare măsură pe criterii politice, şi din dorinţa de răzbunare au alungat din Ministerul de Interne mulţi oameni care erau cu experienţă de zeci de ani. Sunt sigur că poliţiştii astăzi depun efort maxim de a rezolva aceste probleme ale criminalităţii şi a situaţiei accidentare de pe traseele naţionale. Însă, în locul celor plecaţi, uneori, au fost numite persoane care nu au mai trecut prin astfel de situaţii şi astăzi nu ştiu cum să le gestioneze".



De asemenea, Alexandru Jizdan a menţionat despre agravarea situaţiei criminogene.



"Cu regret constat că acest fenomen al bulgărului de zăpadă, el are loc în Republica Moldova, iar situaţia riscă de a scăpa de sub control. Cu securitatea nu se experimentează. Dumneavoastră aţi alungat din acest sistem oameni care au fost instruiţi inclusiv cu ajutorul experţilor internaţionali. Oameni care au trecut prin viaţa lor profesională astfel de situaţii. Ceea ce avem noi astăzi este rezultatul atutudinii guvernării faţă de politica cadrelor din Ministerul de Interne".



Fostul ministru al MAI a sugerat actualei guvernări să readucă specialiştii în domeniu, care emotiv au fost alungaţi din sistem.



De asemeneaa Jizdan s-a adresat cetăţenilor: "Să dăm dovadă de mai multă responsabilitate. Haideţi să ajutăm această guvernare prin atutudinea proprie. În speţă vorbind de circulaţia rutieră, să dăm dovadă de mai mult respect în trafic".