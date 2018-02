Alexandru Jizdan despre demararea Campaniei Naționale "O casă protejată – O viață salvată"

Astăzi, 19 februarie 2018, ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan a anunțat în cadrul unui briefing de presă, despre demararea Campaniei Naționale „O casă protejată – O viață salvată”, care are menirea de a preveni incendiile ce se produc în spațiul locativ particular.



„Cu părere de rău, Republica Moldova pierde sute de oameni în incendii, de vină fiind imprudența, nerespectarea regulilor anti-incendiare, sau alte cauze. Incendiile în care oamenii și-au pierdut viața la începutul acestui an și nu doar, au mobilizat instituțiile responsabile de securitatea cetățenilor, iar pentru a preveni aceste tragedii, ne vom implica activ cu soluții concrete”, a spus ministrul de Interne în cadrul evenimentului.



Astfel, în prezența conducerii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ministrul a prezentat o analiză a cauzelor producerii incendiilor, intoxicaţiilor cu produsele arderii la incendii, precum şi utilizarea aparatelor termoenergetice.

Această analiză arată că: în perioada anilor 2000-2017 s-a constatat că, 74 la sută din totalul incendiilor au avut loc în sectorul locativ particular, din care 15 % în mediul urban şi 59 % în mediul rural. Tot în această perioadă au avut loc 40 mii 537 incendii soldate cu 3 mii 34 cazuri de deces, dintre care 29 mii 998 incendii în fondul locativ particular soldate cu 2 mii 731 cazuri de deces a persoanelor, dintre care 172 sunt copii.



Totodată, ministrul a comunicat despre faptul că a crescut și numărul cazurilor de intoxicaţii cu monoxid de carbon.

În ultimii 5 ani, în sectorul locativ s-au înregistrat 282 cazuri, care au condus la traumatizarea a 406 persoane, inclusiv 46 copii şi decesul 67 persoane, inclusiv 6 copii, iar de la începutul acestui an, au fost înregistrate 232 incendii soldate cu 38 de persoane decedate.



„Aceste date statistice ne demonstrează faptul, că fondul locativ din regiunile rurale sunt supuse mai frecvent producerii cazurilor de incendii cu decesul persoanelor, precum şi intoxicaţiilor cu factori nocivi. În acelaşi timp, s-a stabilit că majoritatea incendiilor din sectorul locativ particular din regiunile rurale au loc în gospodăriile persoanelor din grupul de risc şi anume: persoane cu vârstă înaintată, invalizi, inclusiv cei ţintuiţi la pat, familiile social-vulnerabile”, a adăugat ministrul, Alexandru Jizdan.



În acest sens, cu scopul minimalizării riscului de producere a situaţiilor expuse mai sus, soldate cu pierderi de vieţi omeneşti, Ministerul Afacerilor Interne, a lansat, începând cu ziua de astăzi, Campania naţională „O casă protejată – O viață salvată”, care prevede dotarea locuinţelor persoanelor din grupurile de risc sporit cu detectoare autonome.



Procurarea și instalarea acestora va fi efectuată de către echipele specializate din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI, în comun cu Administrațiile publice locale, prioritar, la persoanele în etate singuratice, invalizii ţintuiţi la pat şi familiile social-vulnerabile cu mulţi copii.

Până la momentul actual, în comun cu Administraţiile Publice Locale de nivelul I şi II a fost stabilit numărul de case de locuit şi familii din categoriile de risc, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, are un buget de 96 mii lei pentru a procura aceste dispozitive pentru 842 de familii din categoriile de risc. În urma iniţiativei lansate şi datorită colaborării cu APL-urile din țară, peste 300 de primării sunt deja predispuse să contribuie cotă-parte la dotarea caselor cu familii din grupele de risc.



În subdiviziunile teritoriale ale IGSU al MAI au fost create grupurile mobile care vor monta detectoarele şi vor instrui persoanele defavorizate privind regulile de apărare împotriva incendiilor, la utilizarea aparatelor de uz casnic, echipamentului electric şi modul de comportare cu focul deschis. În urma instalării detectoarelor, angajații IGSU în comun cu cei ai APL-urilor vor efectua vizite periodice pentru verificarea şi deservirea tehnică a acestora.



După lansarea oficială a Campaniei, 2 echipe de pompieri sau deplasat în localitatea Făurești, suburbie a Chișinăului, acolo unde au instalat primele detectoare în câteva familii.



Campania se va desfășura pe parcursul anului, astfel, încurajăm familiile care își permit procurarea acestor dispozitive, care pot salva viața, să vină cu o reacție la Campania MAI: „O casă protejată – O viață salvată”, să-și securizeze casa de incendii și să se informeze alți oameni despre riscurile care sunt pronunțate, în special în perioada rece a anului.