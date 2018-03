Alexandru Jizdan a lăsat costumul și a oferit un antrenament studenților de la Academia de Poliţie

Alexandru Jizdan a lăsat pentru câteva ore cravata, costumul, a îmbrăcat un training şi a participat la o sesiune de pregătire alături de studenţii Academiei de Poliţie "Ştefan cel Mare". Ministrul de Interne, care este şi el absolvent al acestei instituţii, a vrut să vadă nivelul de pregătire al viitorilor poliţişti, sportivi de performanţă, dar şi condiţiile de antrenament ale acestora.



"Ţin minte care era nivelul pregătirii profesionale. Foarte atenţi suntem cu absolvenţii acestei instituţii. Am ce compara şi am revenit aici pentru a mă convinge care este tactica de pregătire acelor, care în următoarea perioadă trebuie să iasă în stradă şi să reţină infractori", a menționat Alexandru Jizdan, Ministru al Afacerilor Interne.



Jizdan a profitat de ocazie şi s-a antrenat alături de kickboxeri.



"Sper eu că acesta este un exemplu pentru aceşti studenţi. Eu nu am venit aici să-mi demonstrez abilităţile mele. Am venit să vad în ce stare sunt eu. Am înţeles că trebuie să mai insist asupra perfomanţelor mele", a declarat Alexandru Jizdan, Ministru al Afacerilor Interne.



"Domnul ministru este într-o formă extraordinară. Acest lucru i-a încurajat pe sportivii din cadrul academiei să practice sportul mai departe", a spus Ion Gheorghiu, antrenor.



La Academia de Poliţie "Ştefan cel Mare" se antrenează aproape 400 de sportivi, care practică sambo, judo, kickboxing, volei, baschet şi fotbal.